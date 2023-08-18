7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕：超會玩

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

科技大廠群創爆出驚天醜聞，一位已婚許姓處長毀滅式自爆，和3名供應商、客戶發生關係，對象還都是人妻。就有一名科技男趁機爆料，主管的荒淫內幕，表示一堆女生倒貼他，想藉此上位。

已婚許姓處長偷吃3女一事，在網上掀起軒然大波，對於「科技業很亂」的說法，大家也是心照不宣，一名從事科技業的男網友就在Dcard留言直呼，「我老闆（主管）也會這樣玩欸！我沒說公司名字，應該不會怎樣吧！」

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男網友透露，主管是ABC，年齡約27、28歲，「他自己說他人生最淫蕩的時候，幾乎每天都跟廠商公司的女業務打砲。有一次我很早到辦公室，差不多7點45分，看見他從女廁出來，後面跟著一位女同事，很多女生都往他身上貼，終於有機會可以讓我說出來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他還提到，該名主管是真的很有錢，家裡開工廠，從小就喝洋墨水，「這名主管掌握整個組織大權，是位名副其實的科技新貴，倒貼的女生、發生的件數，根本不勝枚舉。至於帥不帥我覺得因人而異，有些人喜歡有些人不喜歡，像我就不喜歡。」

最後，男網友不禁嘲諷道，「現在都還是覺得噁心，每次供應商的女業務來到我們這邊，帶了一大堆飲料外，還會主動跟他撒嬌，用XX幫公司換業績，讚。」對此，不少網友紛紛回應，「世界好亂」、「年輕海龜又長得不錯，合理啦」、「怎麼都會被發現啊」。