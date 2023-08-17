電台落實在地關懷　結合｢三味曲走唱團｣送愛機構

▲正聲嘉義電台｢聽你聽我～三味曲瘋社區｣前進社福機構送歡樂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



正聲廣播嘉義電台｢聽見夢想的聲音～聽你聽我-三味曲瘋社區｣系列公益活動，17日(四)前往嘉義市陽明日照中心，由中正大學盧鴻毅教授、樂齡音樂活動規劃師陳玫君、歌唱教學講師李國賜所組成的｢三味曲走唱團｣，透過歌曲、活動帶領，引領長者分享生命故事，肯定自我的生命與社會價值。此次活動同時結合漢儒文教基金會、華儒青年關懷基金會、允統食材有限公司及震旦行股份有限公司共同成就社會的愛與關懷。

▲長者發聲開唱樂開懷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

以說說唱唱開啟活動的序幕，｢三味曲走唱團｣以歌敘情，透過歌曲的氛圍，鼓舞長輩勇於表達人生歷程的酸甜苦辣、肯定長輩的人生智慧以及社會參與的價值不因歲月的遞增而減損，透過交流同樂，賦予高齡者力量，自信為自己開創更有品質的高齡生活。

▲表演者用心取悅機構長者 。（圖／記者翁伊森翻攝）

正聲嘉義電台台長蔡梓楨表示，正聲公司善盡深耕、關懷在地需求的社會責任，在漢儒文教基金會、華儒青年關懷基金會的支持贊助之下，每年持續深入社區與偏鄉送暖。今年的公益活動將分別前往國泰老人長期照護中心、陽明日間照顧中心及嘉義市長青園，透過三味曲走唱團的音樂、歌聲，陪伴、協助長者肯定自我生命價值，活出銀髮壯世代的自信。

蔡梓楨台長表示，透過空中的聲波，正聲嘉義電台無時無刻提供聽友最溫暖的陪伴，也透過公益的腳步，將溫暖延伸到社會的各個角落。而公益的路上除了漢儒文教基金會、華儒青年關懷基金會的長期支持，更要感謝允統食材有限公司以及震旦行股份有限公司共襄盛舉，共同成就這份溫暖的陪伴與關懷。