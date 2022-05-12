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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

挺馨生．做公益讓馨生人更安「薪」

▲▼犯罪被害人保護協會尤仁傑組長、士林分會林淑芬主任，以及馨生商家－貓本家咖啡，4月26日受邀至正聲廣播電台臺北調頻臺《YOYO Live Show》，以「挺馨生．做公益，伸出你的援手讓馨生人更安薪」為主題進行訪談。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

▲犯罪被害人保護協會與馨生商家的貓本家咖啡，4月26日受邀至正聲廣播電台《YOYO Live Show》，以「挺馨生．做公益，伸出你的援手讓馨生人更安薪」為題進行訪談。（圖／犯罪被害人保護協會提供）

因服務過程中，分會同仁察覺許多被害人是家中的經濟支柱，當家庭遭逢變故後頓失經濟來源，使被害家屬須承擔家務重擔，生活困頓、子女教育經費無著落等窘境，但被害人常因心理因素及專業技能不足，處於就業上競爭劣勢，為避免失業及子女輟學等社會問題，因此規畫「安薪專案」，以技藝訓練、訓用合一、創業等三階段推動。

犯罪被害人保護協會尤仁傑組長、士林分會林淑芬主任，以及馨生商家－貓本家咖啡，4月26日受邀至正聲廣播電台臺北調頻臺《YOYO Live Show》，以「挺馨生．做公益，伸出你的援手讓馨生人更安薪」為主題進行訪談，讓民眾瞭解犯罪被害人保護協會長期與近期推廣的各項專業服務起源及目的。

犯罪被害人保護協會「安薪專案」於民國96年7月起實施，因服務過程中，分會同仁察覺許多被害人是家中的經濟支柱，當家庭遭逢變故後頓失經濟來源，使被害家屬須承擔家務重擔，生活困頓、子女教育經費無著落等窘境，但被害人常因心理因素及專業技能不足，處於就業上競爭劣勢，為避免失業及子女輟學等社會問題，因此規畫「安薪專案」，以技藝訓練、訓用合一、創業等三階段推動。

此外，也辦理多元的行銷推廣活動，如已辦理七年的「馨生公益市集」、110年配合政府五倍券的政策舉辦「五倍加碼『更』貼『馨』」等活動，協助推廣馨生產品，讓馨生商家降低疫情帶來的衝擊。更於2022年推出「馨愛築夢小額貸款」方案，提供馨生人在創業、生活上更貼心、安心的選擇及運用。（本文轉載自《犯罪被害人保護馨希望2022年5月電子報》

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