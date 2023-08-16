殺妻法官不認罪！加州住處搜出「2.6萬發子彈」　聽1句話暴走開槍

▲加州法官佛格森被指控槍殺妻子，15日出庭時拒絕認罪。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州72歲法官佛格森（Jeffrey Ferguson）被指控槍殺妻子，被捕後住處搜出47件武器及2.6萬發子彈，但15日出庭時拒絕認罪。據悉，他與太太發生口角，酒醉之餘被對方的一句話激怒，竟然拔槍殺人。

CBS等外媒引述檢察官亞歷克斯（Christopher Alex）說法報導，佛格森是橘郡高等法院法官，與65歲妻子雪瑞爾（Sheryl Ferguson）住在高級社區阿納海姆山（Anaheim Hills）。3日晚間，夫妻倆在附近餐廳吃飯時就開始爭執，他當時曾「用手指著妻子，像在拿槍一樣」。

夫妻倆回家後，仍斷斷續續爭吵約1小時。此時雪瑞爾提及剛才飯桌上的手勢，並且說了一句話，內容大意為「你為什麼不用真槍指著我？」未料，佛格森立刻從腳踝槍套掏出手槍，在客廳近距離射殺妻子，已成年兒子則在旁目睹一切。

佛格森與兒子趕緊撥打911，但他被調度員詢問是否槍殺妻子時，卻說不想討論這個問題，第二度被追問才回應，「她需要醫護人員。」幾分鐘後，佛格森傳訊息給法警和書記官坦承，「我失去理智了。我剛剛對我老婆開槍。我明天不會進法院。我會被拘留。我很抱歉。」不過，2名同事當時以為只是開玩笑。

3日晚間8時過後不久，阿納海姆警方抵達現場，逮捕了渾身酒氣的佛格森。他們發現雪瑞爾身上至少一處槍傷，當場宣告死亡。檢方透露，除了已扣留的47件武器及大量子彈，辯護律師還上繳另一把被遺漏的獵槍，此外還有另一把登記在弗格森名下的獵槍尚未尋獲，令他們深感擔憂。

佛格森被捕後，4日以100萬美元（約新台幣3165萬元）交保獲釋，條件包括禁止飲酒，交出護照，戴著GPS裝置並且只能留在橘郡、河濱郡（Riverside）與洛杉磯郡。他上周被指控謀殺罪名，15日出庭時卻不願認罪，預計10月30日出席下一場聽證會。

佛格森的律師表示，「這對於整個佛格森家族而言都是一場悲劇。這是一場意外，僅此而已。我們想要說清楚，這是一場無意的意外槍擊，而不是犯罪。」雪瑞爾家屬13日也發布聲明，感謝外界祈禱與致哀，「考慮到情勢的複雜性，我們家人的主要關注是，確保雪瑞爾的兒子在這段期間獲得支持與保護。請你們尊重我們的隱私。我們目前對於此事沒有更多話可說。」