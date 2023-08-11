▲行政院主計總處公布6月份「工業及服務業薪資統計結果」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院主計總處10日公布6月「工業及服務業薪資統計結果」，顯示本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為48,032元，月減0.09％，年增2.75％；獎金及加班費等非經常性薪資9,013元，合計後總薪資平均為57,045元，年增2.26％。不過，國民黨立委賴士葆說，年薪資中位數其實才50.6萬元，68%上班族未達平均，還創歷史新高，「民進黨政府連這數字也要玩文字遊戲」。

賴士葆批評，據統計，台灣受僱人員報酬佔GDP平均比率創10年新低，物價上漲，房價攀升，總統蔡英文對號稱心頭最軟那一塊的勞工幫助了什麼 ?

賴士葆表示，主計總處說台灣全職人員平均月總薪資5.7萬，即年總收入68.4萬，不過，年薪資中位數才50.6萬元，68%上班族未達平均，這才是人民普遍活的辛苦之主因，「民進黨政府連這數字也要玩文字遊戲，難怪主流民意要下架民進黨！」

根據主計總處資料，從全體受僱員工薪資為各行業、職業之平均結果來看，6月金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊服務業經常性薪資為66,587元、65,450元相對較高；製造業為43,103元，其中電子零組件製造業53,652元；住宿及餐飲業34,275元、其他服務業（含美容美髮按摩等）35,210元則相對較低。

若將外國籍之全時員工與部分工時員工納入，經常性薪資平均則為45,429 元，月減0.14%，年增2.47%；獎金及加班費等非經常性薪資8,471元，合計後總薪資平均為53,900元，年增 2.00%；其中部分工時員工經常性時薪200元，月增0.50%，年增 1.01%。