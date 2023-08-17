許家印瘋傳「技術性離婚」　陸媒曝：恆大多位高管離婚

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據中新社「國是直通車」援引鳳凰財經視頻報導，恆大集團創辦人許家印離婚的說法，16日在社交媒體流傳，起因是恆大8月14日晚公布的一系列公告。在公告中，妻子丁玉梅被定義為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，並未如此前一般被列為許家印的配偶。

報導質疑，此舉或為「技術性離婚」，丁玉梅可在財務上與許家印進行分割，規避債務等問題。

那麼，許家印是否已經離婚？對此，恆大方面回應，「不清楚，沒有消息。」

據風財訊援引知情人士回應稱，前年9月內部已傳許家印夫婦離婚，恆大多位高管、地區公司法人已離婚。

另據《中國基金報》援引業內人士觀點指出，法律上可能已經不是夫妻了，不然這麼披露，律師那關過不了。

那麼如果真的離婚，是不是為了規避龐大的恆大債務問題？法律人士稱，即便離婚，在婚內產生的共同債務依然需要共同償還，離婚無法達到將個人債務與夫妻共同債務相隔離的目的。

公開信息顯示，丁玉梅，許家印的妻子，出生於普通工人家庭，受過良好的教育。2019年10月16日，胡潤研究院發布《2019胡潤女企業家榜》，丁玉梅以170億元人民幣財富排名第26。