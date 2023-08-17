陳凱凌貪污判8年　台南「正義成真」聯盟要堅壁清野端正政風

▲針對台南市前經發局長陳凱凌因貪污遭判刑8年，正義成真聯盟立委參選人姚正玉、陳以信、王家貞表示，要堅壁清野、端正政風，2024也到政黨輪替重啟特偵組重要時刻。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台南市前經發局長陳凱凌因貪污遭判刑8年，正義成真聯盟立委參選人姚正玉、陳以信、王家貞表示，台南前市長賴清德、現任市長黃偉哲都必須為台南市政風敗壞道歉負責，另要堅壁清野、端正政風，2024也到了政黨輪替、重啟特偵組的重要時刻。

台南市第5選區立委參選人王家貞表示，陳凱凌的判決似乎避重就輕，無法釋社會大眾群疑！台南鄉親最在意的88槍之光電分贓不均案，背後是有多少權貴共犯，陳凱凌人未上任就已藉勢藉端詐財貪色，局長任內又會是何等景像自是引人疑竇。市府經發局是民進黨強推光電案最大權責之管理單位，在此判決中卻不見有此案蹤影，是陳凱凌藏的很深，還是另有原因？王家貞呼籲應該恢復特偵組，以摒除任何當權者可能之介入，以強化人民對司法公正之信心！

立委、第6選區立委參選人陳以信表示，陳凱凌是黃偉哲市長任命的經發局長，上任很快發生貪污收受賄絡甚至還接受性招待，代表黃偉哲識人不明錯誤用人，嚴重敗壞台南市府官箴。黃偉哲為此應負政治責任，向社會大眾與台南市民道歉。尤其陳凱凌係欲運用職權影響得標，黃偉哲並應下令徹查台南市府是否仍有其他共犯結構。

陳以信並批評副總統賴清德，台南是賴清德的本命區，但從賴清德擔任市長任內，就發生市府首長嚴重關說與接受性招待事件，檢調單位查察後續竟然不了了之。陳以信痛批台南政風敗壞其來有自，賴清德對此難辭其咎。賴清德連台南市府都管不好，根本沒有擔任總統治理國家的能力。

第3選區立委參選人姚正玉表示，金防部前參謀長把部隊7990元的洗衣機搬回家，被依貪污判12年，但陳凱凌利用職權藉勢藉收賄至少194萬，還和建商向銀行超貸296萬，雖然認罪但他犯行違法且嚴重影響官箴、他破壞政府的聲譽且其他合法廠商的權益，無論是犯罪所得還是違法程度，都遠超過7990元的冰箱案，司法雙標讓人不解、不平，難道司法判決也看顏色或黨證嗎？相信如今唯有政黨輪替，才能換回司法正義了啊。