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復刻傳統點亮心燈　台南鹿耳門聖母廟農曆7月安奉「普渡公燈」

▲台南市正統鹿耳門聖母廟每年農曆7月1日都會立起「普渡公燈」、敬備供品三牲四果素菜，由聖母廟主委王增榮等人，共同祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市正統鹿耳門聖母廟每年農曆7月1日都會立起「普渡公燈」、敬備供品三牲四果素菜，由聖母廟主委王增榮（中）等人，共同祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆7月「慈悲月」，相傳冥界眾生會在這個月份回到陽間探視，藉由「普渡」飽食一頓，正統鹿耳門聖母廟每年農曆7月1日都會立起「普渡公燈」、敬備供品三牲四果素菜，由聖母廟委員、監查、代表會團隊以及十方善信大德共同祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟每年農曆7月1日都會立起「普渡公燈」、敬備供品三牲四果素菜，由聖母廟主委王增榮等人，共同祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市正統鹿耳門聖母廟每年農曆7月1日都會立起「普渡公燈」、敬備供品三牲四果素菜，由聖母廟主委王增榮等人，共同祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王增榮主委說：「普渡公燈，在我們地方也叫拜路燈、路燈腳，點這盞燈的意義是要照明道路、方便行走，多為無形眾生設想、也為人世間的大眾累積福報。」

▲台南市正統鹿耳門聖母廟每年農曆7月1日都會立起「普渡公燈」、敬備供品三牲四果素菜，由聖母廟主委王增榮等人，共同祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

自日治時期二建後，正統鹿耳門聖母廟就有農曆7月1日點亮「普渡公燈」的習俗，一開始只是油燈或蠟燭、後來演變成電土燈、電火燈，延續至三建大廟後改為電燈，傳承已超過70年。2023年特別諮詢耆老，融合過往經驗，為這支「電燈」加裝斗笠、綁上竹篙，將「電燈泡」以「蠟燭」重新改裝成古色古香的燭燈，吊掛五色篙錢，讓「普渡公燈」復刻過往先人的心意──「斗笠」「竹篙」供其歇腳遮蔽、「燭火」為其照路、「紙錢」添載微薄所費。這盞燈會由廟方神務人員每天上香、點亮至農曆7月底，進行謝燈儀式後才收起，呈現農曆7月特殊的民俗文化。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟每年農曆7月1日都會立起「普渡公燈」、敬備供品三牲四果素菜，由聖母廟主委王增榮等人，共同祭祀，為「好兄弟」接風洗塵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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