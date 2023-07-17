「2023台北國際夏季旅展」桃園館　4天賣出260萬創佳績

▲觀旅局長周柏吟(右一)於台北國際夏季旅展行銷桃園觀光及世客博。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023台北國際夏季旅展」17日最後一天，湧入許多民眾進場搶好康。桃園市政府觀旅局表示，今年是市府首次參展，設立「樂遊桃園」主題館，以世界客家博覽會及桃園觀光工廠為主題，南方莊園渡假飯店、台北諾富特華航桃園機場飯店、渴望會館、向記食品等共同打造桃園館，短短4天的銷售業績高達260萬，成績斐然。

觀旅局長周柏吟今天也於現場化身桃園觀光最佳代言人與銷售員，推廣桃園許多好吃好玩的觀光亮點，並邀請全台灣及世界各地的朋友來桃園參加即將到來的世界客家博覽會。

周柏吟局長表示，桃園為國門之都，桃園結合雙北基隆觀光資源，特別邀請所有國內外旅客安排來桃園享美食遊美景後前往基隆雙北，也歡迎遊玩基北北的旅客規劃來桃園旅遊，讓四縣市的觀光資源加乘到遊客身上，一起玩翻北台灣。

2023世界客家博覽會將於8月11日至10月15日盛大舉辦，歡迎民眾一同前來共襄盛舉；為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、體驗桃園獨特的魅力，市府也持續邀請國內外旅行社業者共同行銷桃園，行程不但多元豐富，更是物超所值。

今日周柏吟局長也於會場拜訪台北市政府、新北市政府展區，並前往旅天下、鳳凰國際旅行社、台灣中國旅行社、東南旅行社、華泰旅遊、易飛網、旅遊家的展攤進行分享交流，希望結合更多旅遊業者與我們一起行銷桃園，邀請國內外民眾前來參加即將於8/11開展的世界客家博覽會，感受客家文化的熱情與精神、體驗桃園獨特的魅力。