李強承諾實現全年經濟目標　秦剛缺席陸國務院會議

▲會議現場。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國務院總理李強16日召開第二次全體會議，強調會在攻堅克難中，不斷推動經濟運行持續好轉。值得關注的是，仍保留國務委員身分的秦剛缺席會議。

據《新華社》報導，李強16日主持召開大陸國務院第二次全體會議，並指出，今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在各地各部門的共同努力下，我國經濟運行總體「回升向好」，為實現全年目標任務打下了良好基礎。

李強接著表示，要精準有力實施宏觀調控，強化各類政策協調配合，在攻堅克難中不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，在固本培元中加快塑造高質量發展新優勢。

李強針對經濟、民生、行政效能等方面做出指示，其中在經濟方面，強調要著力擴大大陸國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，調動民間投資積極性，扎實做好重大項目前期研究和儲備。

李強還說，要著力深化改革擴大開放，深入實施新一輪國企改革深化提升行動，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。

大陸青年失業率高企令人擔憂，李強在會上則指出，要著力保障和改善民生，加大困難群眾社會救助兜底保障力度，多渠道促進就業增收。

另外，會議的出席狀況引發關注。除了大陸國務委員兼國防部部長李尚福，因赴白俄羅斯訪問無法到場外，仍保留國務委員身份的秦剛亦缺席。