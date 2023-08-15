陸青年失業率發布喊卡　蓋牌影響有好有壞

▲大陸一處招聘會上，年輕人到不同攤位了解工作資訊。（圖／翻攝微博）

文／中央社

中國國家統計局今宣布，暫停發布青年人等分年齡段失業率數據。學者表示，倘若數據資料庫完整穩定，仍可從整體失業率推出青年失業率；不再發布青年失業率，影響有好也有壞。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆專長於勞動經濟學，他在今天接受中央社採訪表示，青年失業率連動整體失業率，倘若沒有分年齡段失業率數據，仍可從整體失業率推出青年失業率；不過前提是數據資料庫完整穩定。

辛炳隆以台灣青年失業率為例。他說，從過往數據資料可發現，台灣青年失業率約為一般失業率3倍，有顯著連動關係；倘若探究失業率上升原因，可輔以其他統計資料推敲，或許是恰逢生肖屬龍新鮮人邁入職場，求職市場競爭較為激烈。

辛炳隆認為，不再發布青年失業率帶來的影響有好也有壞。

他說，從負面解讀來看，這就是不要外界知道數據資料；從正面來看，這可避免「怯志效果」擴大，也就是讓那些認為自己找不到工作、乾脆放棄尋職的怯志者，避免他們以就業環境太差為理由，再挫敗求職意願、就業意願。

辛炳隆指出，行政部門不對外發布青年失業率數據，內部絕對還是會有所掌握、統計，不會去影響就業政策實施或是政策資源分配；不過不可避免地，忽然宣布不再發布相關數據，外界觀感仍會偏負面。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司長付凌暉今在中國國務院新聞辦公室記者會上說，自今年8月開始，全國青年人等分年齡段城鎮調查失業率將暫停發布，原因為經濟社會不斷發展變化，統計工作需要不斷地完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。

中國青年失業率（16至24歲）持續攀升，今年1至6月青年失業率分別為17.30%、18.10%、19.60%、20.40%、20.80%、21.3%。