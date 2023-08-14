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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再推24條優化外商投資措施　要求各地有效提振外資信心

北京中關村創業大街。（圖／視覺中國CFP）

▲北京中關村創業大街。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

為進一步吸引外資，大陸國務院13日發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，共有6方面、24條，包括保障外企國民待遇等，要求為外國投資者營造更加優化的投資環境，有效提振信心。

該份意見共有6大方面，第一是提高利用外資質量，加大重點領域引進外資力度；第二是保障外商投資企業國民待遇，保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作，確保平等享受支持政策。

內容顯示，第三是持續加強外商投資保護，健全外商投資權益保護機制，強化知識產權行政保護，加大知識產權行政執法力度，規範涉外經貿政策法規制定；第四是提高投資運營便利化水平，優化外籍員工停居留政策，探索便利化的數據跨境流動安全管理機制，統籌優化執法檢查，完善企業服務保障。

內容接著指出，第五是加大財稅支持力度，強化外商投資促進資金保障，鼓勵境內再投資等；第六是完善外商投資促進方式，健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進渠道，優化外商投資促進評價。

《意見》要求，大陸各地區、各部門和有關單位切實做好進一步優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度工作；鼓勵各地區因地制宜推出配套舉措，增強政策協同效應。大陸商務部要會同有關部門和單位加強指導協調，做好政策宣介，及時落實政策措施，為外國投資者營造更加優化的投資環境，有效提振外商投資信心。

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