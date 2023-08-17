陸經濟數據不振　李強：要著力擴大內需、拓展消費

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸7月經濟數據不振，引起各界對大陸經濟前景的關注。大陸國務院總理李強16日召開國務院第二次全體會議，並在會議上強調，要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，調動民間投資積極性，紮實做好重大項目前期研究和儲備。

李強提到，要著力構建現代化產業體系，加快用新技術新業態改造提升傳統產業，大力推進戰略性新興產業集群發展，全面加快製造業數字化轉型步伐。

李強指出，要著力深化改革擴大開放，深入實施新一輪國企改革深化提升行動，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。

李強說，要著力促進區域城鄉協調發展，深化落實主體功能區戰略，深入實施新型城鎮化戰略和鄉村振興戰略，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

李強還說，要著力防範化解重大風險，有力有序有效推進重點領域實質性化險。要著力保障和改善民生，加大困難群眾社會救助兜底保障力度，多渠道促進就業增收，「要著力強化防災減災救災和安全生產監管，切實做好災後恢復工作，深入開展安全生產風險隱患排查整治，最大限度保障人民群眾生命財產安全。」

李強更強調，要更好履職盡責，把監管與服務、保安全與促發展有機結合起來，多為發展想辦法，多為企業助把力，在全社會營造幹事創業、共促發展的濃厚氛圍。