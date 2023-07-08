李強會葉倫「中美均提加強合作」　分析：緩解可能脫鉤斷鏈的擔憂

▲大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院總理李強7月7日在京會見美國財政部長葉倫，雙方均提加強溝通與合作。大陸學界認為，中美兩個大國加強合作，這是中美兩國的現實需求，也有利於世界穩定發展，「有助於緩解對中美兩國可能『脫鉤斷鏈』的擔憂，中美雙方在經貿領域仍舊保持著高層級的有效溝通渠道。」

據《央視網》報導，李強表示，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。去年習近平主席同拜登總統在印尼峇里島達成一系列重要共識，為中美關係指明方向。相互尊重、和平共處、合作共贏是國與國相處的基本之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。雙方應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

葉倫表示，美方不尋求「脫鉤斷鏈」，願同中方落實兩國元首峇里島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。

據《澎湃新聞》報導，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心副主任刁大明表示，從此次會面的公開內容看，雙方在三個方面有明確認識，第一，雙方都談到了要落實兩國元首峇里島會晤共識，凸顯了中美關係在元首外交定向把舵引航下應有的正確方向；第二，雙方都強調了加強溝通；第三，雙方都談到了要加強合作。

「此次會面更多強調兩國需要通過加強經濟合作來推動中美關係重回正軌」，上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鐘輝勇表示，中美作為全球最大的兩個經濟體，對於全球宏觀經濟的穩定和發展、地緣政治衝突、氣候問題等各類全球挑戰都存在很多可以合作的地方。此次會見，一方面有助於緩解對中美兩國可能「脫鉤斷鏈」的擔憂，另一方面也有助於凝聚兩國經濟合作的共識，在新的發展階段，通過深入的經濟合作來構建穩定、可預期、建設性的中美關係。

一位財經領域專家直言，當前全球政經複雜的環境下，需要中美兩個大國加強合作，這是中美兩國的現實需求，也有利於世界穩定發展。

刁大明指出，此次葉倫訪華，是繼6月中旬布林肯來華之後，又一位拜登政府高級別官員訪華，「應該說是5月初以來兩國高層官員加速積極溝通的延續。」同時，這種積極溝通的範圍也從外交軌、戰略軌，擴展到經貿軌。

「這也給世界釋放積極穩定信號，即中美雙方在經貿領域仍舊保持著高層級的有效溝通渠道」，刁大明說，同時，也向世界展現，中美雙方在經貿領域尤其是穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰等各方面，都存在著合作空間，「如果中美雙方在這些方面能夠有更有效的合作，當然會對世界特別是後疫情狀態下，全球經濟持續穩定向好復甦，具有很大意義。但是前提應該是美方真真正正地和中方相向而行，願意同中方一起有效落實兩國元首峇里島會晤共識。」

7月6日下午，美國財政部部長葉倫乘機抵達北京。這是繼美國國務卿布林肯之後，今年第二位訪中的拜登政府高級官員，也是葉倫出任美國財長後的首次訪中之行。