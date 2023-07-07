大陸總理李強會見「美國財長」葉倫　雙方再提「峇里島共識」

▲大陸國務院總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

大陸國務院總理李強7日在北京，會見美國財政部長葉倫，雙方繼「布習會」之後再度提及「峇里島共識」。葉倫在會議中提到，美方不尋求「脫鉤斷鍊」，願落實兩國元首的「峇里島共識」，尋求美中經濟互利雙贏。李強則表示，習近平與拜登在去年達成的「峇里島共識」推動中美關係早日重回正軌。

根據《央視》報導，李強表示，中美兩國能否正確相處，事關人類前途命運，去年習近平與拜登在印尼峇里島「達成一系列重要共識」，為中美關係指明方向，相互尊重、和平共處、合作共贏是國與國相處的基本之道。

李強說，希望美方秉持理性務實態度，與中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌，加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇，雙方應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

▲雙方會談再度提及「峇里島共識」。（圖／路透）



葉倫表示，美方不尋求「脫鉤斷鍊」，願與中方落實兩國元首峇里島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。

「峇里島共識」是美中元首透過2022年11月二十大工業國（G20）峰會的機會，舉行場邊對談，雙方就台灣問題以及其他美中競爭議題，進行意見交換。

美國總統拜登會後表示「中國沒有立即侵犯台灣的企圖，我們致力維持台海和平與穩定。」

習近平會後提到「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

2022年12月，時任大陸外交部長王毅與美國國務卿布林肯通電話，首度出現「峇里島共識」這個詞彙。

中國國家主席習近平在今年6月，會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），當時布林肯也提到，美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程（峇里島共識）。