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大陸 大陸焦點 特派現場

穩民企刺激內需　陸總理李強讚平台經濟大有可為

▲▼ 2023年總理記者會、李強、丁薛祥 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸總理李強。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

走過三年疫情，大陸提振刺激內需市場，遭到網路監管平台經濟沈寂多時，如今又成為主力戰場。大陸國務院總理李強昨12日召開平台企業座談會，大讚平台經濟大有可為，勉勵平台企業堅定信心向前看、練好「內功」加油幹，持續推動創新突破。大陸官方釋出訊號，顯示過去網路監管政策朝著正向轉變。

綜合大陸官媒報導，大陸總理李強、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥等人昨天出席該座談會。李強聽取十多家網企建議後，定調「平台經濟大有可為」，大陸發改委同日在微博發文盛讚阿里等網企的影響力。

根據大陸《央視》報導，針對平台經濟的持續發展，美團、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航天雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。總計14家平台企業提供意見。

聽取報告後，李強指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供了新空間，為創新發展提供了新引擎，為就業創業提供了新渠道，為公共服務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。在全面建設社會主義現代化國家新徵程上，平臺經濟大有可為。

▲▼ 李強主持平台座談會 。（圖／翻攝）

▲ 李強主持平台座談會 ，大讚平台經濟大有可為。（圖／翻攝）

李強指出，希望廣大平台企業堅定信心向前看、練好「內功」加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

李強強調，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時瞭解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

同一天，發改委則是在微博發文稱讚三家巨型網企阿里巴巴、騰訊、美團，肯定企業在投資AI和半導體等技術、支援農業等傳產數位轉型、提升機器人等技術在國際影響力。最近一星期以來，發改委已舉行2次民企會議，與會企業有百度、農夫山泉、隆基綠能等。而工信部與網企重鎮浙江，近期也與民企舉辦多次大型座談。

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