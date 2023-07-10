白宮：葉倫訪中進行重要實質互動　傳達華府意圖

▲葉倫6至9日訪中4天，會見中國國務院總理李強（圖右）、副總理何立峰等人。（圖／路透）

中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

美國財長葉倫結束訪問中國，白宮國安顧問蘇利文今天表示，總統拜登認為葉倫進行非常重要且具實質性的互動，維持美中溝通管道暢通、清楚傳達華府意圖及關切，相當重要。

葉倫（Janet Yellen）6至9日訪中4天，會見中國國務院總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆、中國人民銀行黨委書記、國家外匯局長潘功勝等人；她是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後，近期第2名訪問中國的美國高階官員。

蘇利文（Jake Sullivan）上午隨拜登（Joe Biden）啟程歐洲，他在總統座機空軍一號上舉行媒體簡報，被問及拜登是否已與葉倫談論她的訪中行程。

蘇利文表示，拜登每天都有收到葉倫書面彙報，她的團隊向國安團隊簡報，國安團隊再向總統簡報，因此拜登對葉倫每場會面重點及對外發言都有掌握。待葉倫返抵國門，拜登期待收到她的完整報告。

談到葉倫訪中成果，蘇利文指出，拜登認為葉倫此次訪問，進行了非常重要且具實質性的互動。

他說：「維持溝通管道暢通、清楚傳達美國意圖與優先事項，並清楚表達美方對中國特定作為的關切相當重要，這些葉倫都有做到。」

至於美中互動是否又回到設立「護欄」，蘇利文未正面回應，僅重申美中處於激烈競爭，必須以負責任方式管控，而這要靠來自如布林肯、葉倫等官員的「密集外交」（intense diplomacy），美國會持續在這方面努力。

但蘇利文提到，北京目前仍排斥與華府維持軍事聯繫，葉倫訪中後也尚未有改變。他呼籲中方，負責任強權有義務採取行動，進行軍事對話。