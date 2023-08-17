侯郭尬場！侯友宜823赴金門發表和平宣言　郭台銘可能宣布參選

▲侯友宜823將赴金門發表和平宣言。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

八二三砲戰65周年紀念日將至，鴻海集團創辦人郭台銘預計於22日抵達金門，參加主流民意大聯盟造勢；國民黨總統參選人侯友宜22日也將前往金門，更預備在金門發表「兩岸和平演說」。侯、郭兩人也將於823上午的太武山公墓獻花與祭祀活動見到面，而外傳郭台銘不排除在當天宣布參選，侯郭拚場意味濃厚。

據悉，侯友宜將於22日中午從松山機場出發，隔天返台，預計會參訪823戰史館、太武山軍人公墓獻花，也會到城隍廟參拜。外界關心的「侯郭同框」，可能在獻花追思時發生。此外，侯陣營也安排在金門行發表兩岸和平相關演說，希望能藉此爭取深藍選票。

身為金門人的新北市議員林國春823當天將串連退警舉辦挺侯大會，中午邀請300多人力挺侯友宜。林國春表示，侯友宜當天將針對兩岸和平提出論述、發表和平宣言，下午會出席「金門戰警後援會」，當天共計約100位退警到場聲援，加上黨部組織與支持者，大約至少300人以上出席助陣。

林國春說，金門行程，侯友宜大約是6月初就答應要過去了，823是個指標性的日子，兩岸的論述本來就該在金門多交流、多溝通，金門人也不希望未來有戰爭，侯友宜去金門發表和平宣言絕對是好事，也可與綠營做出顯著區隔，更可趁勢拉抬選情。

