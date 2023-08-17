松指部藏共諜！空軍一號+行政專機恐被鎖定　1少校遭收押禁見

▲高雄高分檢偵辦共諜案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄高分檢和調查局國安站今年初偵辦劉姓空軍退役上校，退役後到中國經商時疑似被吸收，返台後祕密聯繫海、空軍6名校級軍官刺探機密、蒐集情資，7人被偵辦起訴後，專案小組擴大偵查後又查出一名交付資料的空軍鄭校少校，而鄭姓軍官目前服役於松山指揮部，負責地勤業務，由於松指部負責正、副總統專機及院長、高階將領行政專機，專機的行蹤恐被掌握，檢方認為鄭姓軍官涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准。

調查局國安站經長期布線，今年初報請高雄高分檢指揮偵辦，檢調突襲劉姓前上校和6名軍官的辦公處所、公司等地，並帶回7人偵訊，檢方發現，劉姓前中校接觸過的孫姓中校、龔姓少校及另名劉姓少校等3名現役軍官。

根據檢調調查，劉姓空軍上校自民國102年退伍後轉往中國大陸經商後遭到吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官。檢調表示，劉男8年來至少已吸收6名軍官，藉由空殼公司掩飾非法收入，收取中共新台幣20萬至70萬元報酬。

高雄高分檢在今年4月偵結起訴劉等7人，收押4人中僅龔認罪交保，目前其餘3人仍在押，全案仍在高雄高分院審理中。

不過，專案小組擴大偵辦後，又發現一名任職松指部的現役鄭姓少校也涉嫌交付機密資料，將他帶回偵訊，據了解，鄭姓少校平時負責地勤業務，可以清楚掌握所有首長在國內的專機行程，因此檢調及軍方相當重視鄭員所扮演的角色。

由於空軍松山基地指揮部座機隊肩負執行正、副總統空中交通任務，是國軍負責首長空中交通的重要部隊，據了解，鄭姓少校否認交付機密文件，但檢方訊後認有滅證、勾串人證之虞，向高雄高分院聲押禁見獲准，並進一步追查是否有其他人涉案。