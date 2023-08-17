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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被偽造58秒「神秘音檔」罵賴清德　柯文哲批：世上惡劣的事太多

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

各大媒體單位於16日晚間突然有一封神秘信函，聲稱是民眾黨總統參選人柯文哲的內部會議聲音，並夾帶58秒音檔，但只見聲音相似卻語調詭異、邏輯不通，並攻擊民進黨總統參選人賴清德，使柯文哲競選辦公室16日晚間緊急澄清。柯文哲17日上午也痛批，「這世界上惡劣的事情太多」。

柯文哲17日上午低調出席南港展覽館活動，預計下午1時到花蓮參觀和平生態工業港與台泥DAKA園區，且傍晚還要跟花蓮縣議會議長張峻見面，隨即轉往東大門夜市與柯粉相見歡。

被問到16日晚間爆出58秒神秘偽造音檔，柯文哲表示，「偽造的太爛了」、「這個世界上惡劣的事太多了」，但被問到要不要報警處理？柯文哲並未正面回應，僅說要等到下午1時到花蓮和平生態工業港時再對外說明。

另外，關於《美麗島電子報》民調，民進黨賴清德35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%，柯文哲又回到「老三」，國民黨總統參選人侯友宜則坐回「老二」，柯文哲僅嘆氣稱「好啦好啦」、「要看統計的方法」、「統計方法改變」。

▲▼16日晚間突有神秘信函，聲稱是柯文哲於民眾黨內部會議的58秒音檔。（圖／記者袁茵翻攝）

▲16日晚間突有神秘信函，聲稱是柯文哲於民眾黨內部會議的58秒音檔。（圖／記者袁茵翻攝）

部分媒體單位於16日晚間8時左右，收到一封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」神秘信函，裡面內文稱「您好，現轉寄8月第一週民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據，希望能夠對此事進行調查，謝謝您的回應，辛苦！」

而該份神秘信函也夾帶一支58秒音檔，點開後是與柯文哲聲音相似，但語調、邏輯十分詭異的聲音，開頭稱「賴清德去美國面試」，後來又突然提及「BTA」，隨即卻又帶到「內湖社宅」議題，難以正常判讀。

該58秒奇怪音檔倒數幾秒又說道，「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大⋯」、「我也不相信、不可思議⋯」、「媒體記者都不知道⋯」等說法。

針對該份神秘信函與音檔，陳智菡16日晚間強調，「這很明顯不是柯文哲的聲音，內部會議也從未有相關討論內容，有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源。」

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