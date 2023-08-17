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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑函？神秘音檔仿柯文哲批賴　綠鼓勵柯辦提告：別讓假訊息亂選舉

▲▼民進黨立法院黨團召開「下了車，你我都是行人」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

16日晚間突然有一封神秘信函寄送到各大媒體信箱，內容為與民眾黨主席柯文哲聲音相似，但語調詭異的58秒聲音音檔，批評民進黨總統參選人賴清德訪美聲勢浩大，是因為每個人去就可以領800元。柯辦澄清，有心人士試圖以假亂真，帶風向混淆視聽。民進黨團17日表示，鼓勵柯辦儘速提告、釐清事情真偽，不要讓這種假訊息擾亂台灣選舉。

部分媒體單位於16日晚間8時左右，收到一封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」神秘信函，裡面內文稱「您好，現轉寄8月第一週民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據，希望能夠對此事進行調查，謝謝您的回應，辛苦！」

而該份神秘信函也夾帶一支58秒音檔，點開後是與柯文哲聲音相似，但語調、邏輯十分詭異的聲音，開頭稱「賴清德去美國面試」，後來又突然提及「BTA」，隨即卻又帶到「內湖社宅」議題，難以正常判讀。

對於神秘黑函，民進黨立委洪申翰回應，昨天晚上傳出神秘音檔，有神似柯文哲的聲音批評賴清德訪美行程，柯文哲競選辦公室聲明說這不是真的，我們也這麼希望，如果不是真的，也請柯辦儘速提告、尋求法律途徑釐清事情真偽，假設如果不是真的，也代表會受假訊息傷害的不是只有執政黨、也包含在野黨。

洪申翰表示，面對中國各種方式的擴張企圖心，台灣任何環節都可能是被滲透、利用對象，中國各種介選、假訊息行為並非危言聳聽，希望在野黨在打擊假訊息部分跟執政黨站在一起，只有團結面對北京充滿企圖性的掠奪心，才能保護民主安全。

洪申翰指出，柯文哲音檔這個例子就可以看到，會受假訊息傷害的不分藍綠，內部可以政黨競爭，但面對外部侵擾時，希望可以一致對外、戒慎恐懼、團結在一起。

民進黨團幹事長劉世芳表示，若柯文哲競選總部認為這是嚴肅訊息，鼓勵柯陣營報警處理，未來選情白熱化，甚至聲音、影像都可能被AI技術合成，對於台灣民主社會是非常大挑戰，在目前法治基礎下，不管是打詐國家隊還是警政團隊都盡量協助，不要讓這種訊息亂台灣選舉。
 

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