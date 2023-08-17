賴清德出訪金援巴拉圭？　總統府譴責：境外、境內協力假訊息攻勢

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德近期出訪友邦巴拉圭，但昨日開始在臉書上出現多篇以「賴副總統出訪簽署議事錄金援巴拉圭」、「台灣巴拉圭科技大學是空殼學校」為主題的造謠文章，短時間內大量散佈。對此，總統府昨已立即澄清，發言人林聿禪17日指出，經初步追查，「這是境外與境內系協力進行系統化的假訊息攻勢，意圖破壞國家的外交」，總統府強烈譴責，外交部也已正式報案、社群平台也下架移除惡意帳號。

▲副總統賴清德出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。（圖／總統府提供）



總統府發言人林聿禪說，昨日發現在短時間內有多個可疑帳號在網路社群平台發布造謠文章，抹黑賴副總統出訪巴拉圭的行程，這些文章發布後也迅速遭到國內特定政治人物發文分享。

「事實上，賴副總統出訪期間，未與巴國政府簽署任何文件。」林聿禪指出，造謠文章所使用的圖片、簽名，全為偽造，意圖散布假訊息混淆國人，可以攻擊政府的意圖相當明顯。

林聿禪說，經初步追查，這是境外與境內系協力進行系統化的假訊息攻勢，意圖破壞國家的外交。對於這類行逕，總統府強烈譴責，外交部也已正式報案、社群平台也下架移除惡意帳號。政府要提醒國人提高警覺，切勿相信並轉傳這類攻擊國家外交、傷害第一線外交人員的假訊息。