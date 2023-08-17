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解讀美麗島「追蹤民調」　黃揚明分析：柯文哲無公開行程影響選情

▲▼台灣民眾黨柯文哲主席針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃揚明從美麗島電子報公布的追蹤民調分析柯文哲選情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

美麗島電子報16日公布最新民調，三腳督情況下，民進黨賴清德35.7%、國民黨侯友宜21.9%、民眾黨柯文哲21.7%。對此，媒體人黃揚明16日在臉書指出，這份追蹤民調應與美麗島電子報每月例行公布的國政民調，視為不同的兩塊「民調宇宙」，進而分析這份民調後可以發現，民眾黨總統參選人柯文哲如果沒有公開行程，對選情可能造成影響。

黃揚明首先解釋，美麗島電子報在今年8月扣除週末後，共23天，每一天都會做出400份成功樣本，且每3天結果列為一波民調，截至8月15日，共採計10波；而16日公布的追蹤民調結果，是取8月11、14、15三天的滾動民調1201份成功樣本進行分析，因此，最新的這份追蹤民調應與美麗島電子報每月例行公布的國政民調，視為不同的兩塊「民調宇宙」。

黃揚明進而分析，根據追蹤民調的波次對比，第11至20波為今年8月1日至15日拆出的10波，其中柯文哲明顯滑落是從第17波至第20波區段，也就是8月8日至15日這個區間，而8月10日至15日，該民調國民黨總統參選人侯友宜支持度正式超越柯文哲。

對此，黃揚明表示，也就是民眾黨黨慶過後，柯文哲支持度開始走跌，柯文哲及民眾黨近一週被打的主軸是聚焦在連4天沒行程、神隱去見牛鬼蛇神、新竹市長高虹安被起訴等；而相對柯文哲，侯友宜8月8日起支持度一路爬升，侯友宜8月9日公布能源政策起，近一週幾乎天天有外縣市行程，因此並未受到鴻海創辦人郭台銘造勢等事件的影響，「也就是說，如果柯文哲沒有公開行程，對選情是可能造成影響的。」但他也提到，第19波是8月10、11、14日，柯文哲支持度掉到最低，剛好14日是高虹安被起訴當天，因此也可解讀高起訴對柯確實造成衝擊。

此外，黃揚明指出，追蹤民調中顯示，表態為民眾黨支持者的比率為9.3％、國民黨支持者20.8％、其他泛藍5.5％、民進黨支持者26.5％、其他泛綠5.2％，但是，美麗島電子報國政民調近幾次的三大政黨支持者表態比率為，5月第一次國政民調：民眾黨13.9％、國民黨13.6％、民進黨29％；5月第二次國政民調：民眾黨13.4％、國民黨14.2％、民進黨28.5％；6月國政民調：民眾黨15.2％、國民黨14.6％、民進黨27.6％；7月國政民調：民眾黨14.6％、國民黨17.2％、民進黨26.3％。

「也就是說，這一波追蹤民調中，民眾黨支持者的比率確實偏低」，但黃揚明提到，是因為美麗島電子報並沒有公布之前的追蹤民調的政黨支持比例數據，因此是否與民眾黨支持者在高虹安事件發生後傾向隱藏，抑或是因為柯文哲與美麗島電子報董事長吳子嘉互動在7月中旬惡化而導致表態率降低？都只能用猜的。

黃揚明最後表示，但還是要肯定美麗島電子報願意公布這份「傳說中的內參民調」，讓外界能窺知，美麗島電子報的另一個民調宇宙，長得什麼模樣。

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