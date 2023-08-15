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跟12年老公離婚「親戚逼還禮金」　她無奈一查傻眼了！

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和先生結髮12年，由於大大小小爭吵不斷，她忍無可忍提離婚；沒想到，消息傳到某位親戚耳裡，對方每天都來吵著要討回禮金，被逼無奈的她只好翻出當時的禮金簿，結果金額讓她超傻眼，直呼「真得丟臉死。」

女網友在「匿名公社」大吐苦水，「我跟先生結婚12年，這些日子我們幾乎一天一小吵、二天一大吵，我再也受不了這種日子，終於提出離婚。」

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怎料，有位親戚得知他們要離婚後，立刻厚臉皮表示，要討回當初的結婚禮金，而且每天都在她面前吵，逼得她去翻找當年的禮金簿，「結果看完我傻眼了，這位親戚才包2600而已，還以為他包多大包的禮金咧！」

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲親戚當初包了2600元。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對於親戚討錢的舉動，她不以為然直呼，「怎麽有人會因為離婚，就把當初包的禮金給要回去啊，如果是我，真的會丟臉死了，還包這麼少。」

對此，網友們紛紛回應，「當初吃的喜宴給我吐出來」、「妳可以跟他說，以後白包包回去還他XD」、「可以啊！宴客時吃的叫她吐出來～」、「世上無恥無知的人這麼多啊」、「吃的鮑魚龍蝦也請親戚還出來吧」、「什麼人都有」、「要不當成白包，包給這親戚」。

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