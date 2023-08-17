少年「與女老師做愛」後認真寫作業　她性侵宛如AV情節！下場曝光

▲美國一名女老師誘惑男學生上床，被指控性侵罪。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國阿肯色州30歲已婚女教師艾爾曼德（Stephanie Renee Almand）被指控於2021年間與一名17歲男高中生發生性關係，兩次邀請男學生到她家中壞壞。但少年強調他在老師家有認真「寫作業」。這宛如成人片情節般的師生戀，讓艾爾曼德被處緩刑，以及罰款1300英鎊（約新台幣5.3萬元）。

根據《每日星報》報導，艾爾曼德先前任教於小石城（Little Rock）的毛梅勒高中（Maumelle High School），卻在2021年4月5日至5月5日之間與一名17歲男高中生有不當性關係。兩名學生向警方表示，男同學一直在和老師「約會」還有做愛。其中一名學生說，艾爾曼德對男同學有「特殊優待」，會花很多時間和他相處，還會把傳情紙條藏在垃圾桶裡。

另一名學生也表示，曾經聽說艾爾曼德和這名男同學發生性關係，在垃圾桶藏情書的事也是真的。還有一名學生說，艾爾曼德與學生們的關係「走得太近」。而艾爾曼德不只已婚，還有一個孩子。

事件中的男高中生接受警方問話時透露，他一開始是傳訊文字訊息和老師聊天，後來老師先向他告白，並兩度邀請他去她家約會，每次都有發生性關係，最後一次見面則是在女老師被捕的幾周前。但男學生強調，他們的關係不只有性愛，他也會在老師家裡寫作業，還有聊天。

不過，男學生也向警方坦承，和女老師發生第二次性關係後，他開始覺得「有點怪怪的」，也老實告訴老師自己想結束這段戀情，「這不是我想要的。一開始聽起來還不錯，而一旦真的發生了就感覺有點奇怪。」艾爾曼德同意分手，儘管他們已經分開，但終究紙包不住火，警方介入調查。艾爾曼德被指控性侵罪，並於近日被判緩刑與1300英鎊罰款，除了須遠離受害人外，也須定期接受藥檢。