她十字路口舉槍亂揮影片曝！　美警開車衝撞被讚「英雄」

Woman walking around the streets of NY with the heat pic.twitter.com/4XsswKbXrw — Wild content (@NoCapFights) August 16, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

美國長島一名女子15日拿著槍走上繁忙的路口，不斷對著人車揮舞槍枝，還將槍口指向他們，一度抵住自己的腦門，但警方看準時機開車加速衝撞她，導致她重心不穩跌落地上，才被周遭湧上的警力制伏，員警的作為也因此被民眾大喊是「英雄」。

▲警方為掌控場面衝撞女子。（圖／翻攝推特）

流傳社群媒體上的畫面顯示，女子大白天持手槍站上拿騷郡（Nassau）繁忙的十字路口，以倒退走、側身走的方式阻礙交通，槍口指著其中一輛車，又換到下一輛車，沒人搞得清楚她要做什麼。

女子一度將槍口抵住自己的腦門，接著開起來神色慌張，一輛警車突然向她衝了過來，將她撞倒在地，多名員警立刻湧上將她制伏。

警方表示，經檢查該把手槍子彈是全滿狀態，當下女子拿著那把槍指向周遭車輛，而車裡面有大人和小孩，員警迅速作出果斷決定，「他做得很好」。

警方指出，當事人為33歲女子，於當地時間下午2時20分左右引起街頭混亂，地點在耶路撒冷大道（Jerusalem Avenue）與北貝摩爾大道（Bellmore Avenue）路口。

警方隨後將女子送往附近醫院進行治療，開車衝撞她的員警也必須接受心理創傷的評估。有民眾受訪時大讚警方，認為警方做出了快速能控制場面的決定，將女子撞倒然後壓制，表示「了不起」，部分網友則認為當事女子可能有嗑藥或心理疾病。