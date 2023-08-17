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裁判書洩露性侵受害者個資　13歲女孩遭「二次傷害」精神崩潰

▲桃園市越南籍阮姓移工今年2月間疑與同鄉相約談判，卻激動持水果刀刺進張姓同鄉心臟致死，法官29日重判14年有期徒刑。（圖／達志示意圖）

▲受害者的個資遭法院洩漏，情緒崩潰。（圖／達志示意圖）

記者林郁婷／綜合報導

陝西延川一名13歲女孩被性侵後，又遭到來自當地法院的「二次傷害」，在沒有對未成年受害者的個資作處理情況下，將裁判書上傳至相關網站上，導致她與監護人的姓名、家庭住址，甚至案情細節全都被公開。目前案件多位負責人已受到大陸紀檢部門處罰。

據《新京報》報導，張彤（化名）2022年透過社交平台認識白姓男子，見面後發生性行為。事後延川縣人民法院以強姦罪判處白男有期徒刑5年9個月，並賠償張彤6200元（人民幣，約新台幣27000元）。

張彤舅舅王濤（化名）表示，他從與張彤有關的報導中看到，部分截圖出現受害者和加害者的姓名，於是到裁判文書網查看後發現，包括張彤的姓名、監護人姓名、家庭住址及強奸案案情等，全部資訊都被公開在網路上，後來在上級法院的干預下，才撤下這份裁判書。

▲▼網路上公開的裁判書。（圖／翻攝自新京報）

▲網路上公開的裁判書。（圖／翻攝自新京報）

王濤透露，張彤自從受到性侵後，已經休學一年，這期間也遭受抑鬱症和焦慮症之苦，狀態一直很差，甚至不停尋死，需要家人輪流照顧，現在又被二度傷害，「孩子也在刷短視頻，看到了自己的名字被那麼多網友看到，情緒起伏很大」。

這起案件的主辦法官指出，紀檢委已經立案調查洩露未成年人隱私一事，並對相應人員作出處罰，包括書記員、法官以及主管。

北京市盈科律師事務所律師黃曉宇表示，法院在網路公佈裁判書時，應對未成年人及其法定代理人的姓名進行模糊處理，同時刪除自然人的家庭住址、聯絡方式與身份證號碼等個人資料，特別是與性侵有關的重大案件，更要謹慎面對，所有資料都需要被嚴格保護。

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