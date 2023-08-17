尋屍犬出動了！深入餘燼殘址「嗅出罹難者遺體」　特訓內容曝光

▲美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）搜救隊帶著尋屍犬，在拉海納進行搜查。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

夏威夷野火已釀110死，當局出動尋屍犬（cadaver dogs）搜索毛伊島罹難者，這些狗狗必須接受1年高強度訓練，學習如何辨別人類遺體與動物遺體，也必須天生具備特定性格，才能成功尋獲失蹤者遺體，替痛苦的家屬帶來一些慰藉與解脫。

內華達州沙漠研究所（Desert Research Institute）探測及系統專家卡布克（Mary Cablk）已經訓練過數百隻狗狗，為領犬員設計培訓計畫，至今每年仍會帶著自己的尋屍犬出勤數十次。

她說，「真的很想玩耍、對玩具著迷、有自信且敏捷、不害怕大聲噪音或奇怪地點的狗狗，能夠帶來很大的貢獻」，尋屍犬們被訓練成能夠把人類遺骸氣味與獎勵連結在一起，而獎勵通常是咀嚼玩具，「這是狗狗的薪水，領犬員會隨身攜帶獎勵玩具。事實上，很多狗狗還會走到領犬員背後，檢查玩具有沒有放進背包裡。」

▲FEMA表示，將會把尋屍犬數量增至40隻。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》寫道，依據現場情況，每隻尋屍犬每日能夠搜索數十棟房屋內，牠們能夠嗅出燒焦肌肉的氣味，並且能夠分辨人類與其他動物遺骸的差別，一旦有所發現就會趴下，或者警示尋犬員，而不會靠近遺體或者興奮地跑來跑去，避免破壞現場。

卡布克指出，在過去的搜救工作中，人們必須進入火災現場，使用各式器具翻找，使得日後調查與驗屍工作都變得更困難。就像用於指導醫科生的大體老師一樣，訓練員也會使用人類遺體訓練尋屍犬。一些國家不允許將人類遺體用於此類訓練，狗狗則會使用動物遺骸學習，但這將增加搜救難度，因為狗狗會對動物及人類遺體發出警報。

夏威夷野火成為美國近100年來最嚴重野火，至少2200棟建築物被毀，其中高達86%都是住宅，罹難數已達110人，隨著搜救工作持續，恐怕還會上升。

截至14日，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）都市搜救隊已經派遣20隻尋犬員投入救援，該局局長克里斯維爾（Deanne Criswell）16日宣布將會增派到至少40隻，「由於火災殘骸與相關條件，狗狗們必須在高溫中行動，應對腳爪走過玻璃與殘骸的情況。在這些條件下，牠們需要頻繁休息，這也是為什麼我們派遣更多狗狗擴大行動。」

行動負責人格林伯格（Jeremy Greenberg）也強調，儘管搜救人員理解，家屬非常迫切想要知道失蹤親友的命運，但尋屍犬們必須「以安全且獲尊重的方式進行搜救」。