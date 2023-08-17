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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安被挖「說不喝咖啡卻喝咖啡」！徐千晴幫還原　怒嗆側翼醜陋

高虹安擔任立委期間因涉詐領助理費，遭北檢以貪污等罪起訴。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

▲對於高虹安遭質疑「說不喝咖啡卻喝咖啡」，徐千晴發聲回應了。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署調查後，於本月14日正式以貪污罪起訴高虹安。針對檢方指出，她連買咖啡機也用公費支出，高虹安強調，自己不喝咖啡，但卻遭網友翻出她喝咖啡的直播、照片引發質疑。對此，新竹市府發言人徐千晴痛批，這是側翼熟悉的一條龍攻擊，「為攻擊而攻擊的醜陋嘴臉真的沒必要一直秀給大家看。」

「兩兆四千億特別預算、台電虧損千億不用管、因爲咖啡、茶包更重要。」徐千晴17日晚間在臉書發文表示，承襲傳統，高虹安在記者會的一句話「我不喝咖啡」又被放大檢視，部分媒體側翼熟悉的一條龍攻擊，把影片照片拿出來大作文章，殊不知是為了提升台灣咖啡產業在宣傳，連業者也看不下去出面澄清。

高虹安直播喝咖啡。（圖／翻攝高虹安臉書直播影片）

▲為推廣咖啡產業，高虹安過去曾在直播喝咖啡。（圖／翻攝高虹安臉書直播影片）

徐千晴強調，自己私底下真的沒看過高虹安喝咖啡，在立院辦公室設置咖啡機，也只是證明她是會照顧員工與他人需求的上司，「至於九千的問題，帳面上就寫著8450+550，明明就是9000元，硬要解釋有多賺，到底哪裡有問題，數學老師都要生氣了。」

徐千晴感嘆，這些議題其實都很無聊、浪費社會資源，本來不想澄清，但還是想讓相信他們的人安心，「為攻擊而攻擊的醜陋嘴臉真的沒必要一直秀給大家看，有人說大部分的人對於幾百億幾千億的國家政策、弊案無感，因為離自己太遠，反正憑一己之力也沒辦法改變什麼，但咖啡茶包離我們很近、也容易抓眼球。」

徐千晴最後也痛批，此種炒議題、帶風向、毀人格的政治風氣讓人感到遺憾，「你以為可以事不關己、高高掛起，但事實上每一步路都決定我們大家的未來。」

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