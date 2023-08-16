北檢起訴高虹安　黃暐瀚分析：三證、三險、兩生機

▲新竹市長高虹安涉詐領立委助理費貪污案、資策會研究專利背信案 。（圖／記者劉昌松攝）



記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴。對此，資深媒體人黃暐瀚16日表示，高虹安面臨北檢起訴，共有「三證、三險、兩生機」；然而，他也強調，我國是「無罪推定」的民主法治國家，任何人在被判定有罪之前，都應該當成無罪。

黃暐瀚分析，北檢起訴高虹安，是基於三個事證，第一是「低薪高報」，北檢發現，高虹安辦公室的加班費申報表上，助理實際薪水與申報內容不符，有低薪高報的問題。第二是「加班浮報」，高虹安辦公室為了請領最大數額的加班費，浮報加班，致使公務人員登載不實。第三則是「公款私用」，助理領了加班費之後，回捐辦公室當公積金，但高虹安卻用公積金購買很多私人用品，公款私用。

黃暐瀚進一步說明，除了以上三個事證，還有「三險」。他指出，第一險是「委員知情」，申報加班費的表格上，除有辦公室主任黃惠玟的簽名之外，還有高虹安本人親簽，所以申請過程若有任何不法或不實，高虹安都難脫責任。

第二險是「友人不捐」，黃暐瀚透露，高虹安男性友人李忠庭向檢方表示，他不願意回捐加班費，這個說法對高虹安有利有弊，而其中的有利之處是證明助理有權不捐，並非高虹安強迫；不利之處則是，拒絕回捐不一定代表高虹安要求助理回捐，後續一審法庭上，這部分還有的攻防。

第三險是「助理指控」，黃暐瀚說，這次高虹安被起訴的四名助理中，有三人自白有罪，並指控是高虹安授意，這三個人證，對高虹安非常不利。

不過，黃暐瀚也認為，此事對高虹安來說還有兩個「生機」，首先，四位助理中有三人反咬高虹安，其中沒反咬的助理王郁文堅稱，回捐加班費是自願行為，但他也是唯一一位，未獲檢方建議減刑與緩刑的助理。

黃暐瀚表示，王郁文說法與高虹安一致，對高相當有利；再者，高虹安也承認，曾拜託助理使用公積金代表私人物品，但事後都有「回墊」，並未侵佔公積金。然而，黃暐瀚也強調，我國是「無罪推定」的民主法治國家，任何人在被判定有罪之前，都應該當成無罪。