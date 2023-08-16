　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢起訴高虹安　黃暐瀚分析：三證、三險、兩生機

▲▼新竹市長高虹安涉詐領立委助理費貪污案、資策會研究專利背信案，接受北檢二度傳訊後請回 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安涉詐領立委助理費貪污案、資策會研究專利背信案 。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴。對此，資深媒體人黃暐瀚16日表示，高虹安面臨北檢起訴，共有「三證、三險、兩生機」；然而，他也強調，我國是「無罪推定」的民主法治國家，任何人在被判定有罪之前，都應該當成無罪。

黃暐瀚分析，北檢起訴高虹安，是基於三個事證，第一是「低薪高報」，北檢發現，高虹安辦公室的加班費申報表上，助理實際薪水與申報內容不符，有低薪高報的問題。第二是「加班浮報」，高虹安辦公室為了請領最大數額的加班費，浮報加班，致使公務人員登載不實。第三則是「公款私用」，助理領了加班費之後，回捐辦公室當公積金，但高虹安卻用公積金購買很多私人用品，公款私用。

黃暐瀚進一步說明，除了以上三個事證，還有「三險」。他指出，第一險是「委員知情」，申報加班費的表格上，除有辦公室主任黃惠玟的簽名之外，還有高虹安本人親簽，所以申請過程若有任何不法或不實，高虹安都難脫責任。

第二險是「友人不捐」，黃暐瀚透露，高虹安男性友人李忠庭向檢方表示，他不願意回捐加班費，這個說法對高虹安有利有弊，而其中的有利之處是證明助理有權不捐，並非高虹安強迫；不利之處則是，拒絕回捐不一定代表高虹安要求助理回捐，後續一審法庭上，這部分還有的攻防。

第三險是「助理指控」，黃暐瀚說，這次高虹安被起訴的四名助理中，有三人自白有罪，並指控是高虹安授意，這三個人證，對高虹安非常不利。

不過，黃暐瀚也認為，此事對高虹安來說還有兩個「生機」，首先，四位助理中有三人反咬高虹安，其中沒反咬的助理王郁文堅稱，回捐加班費是自願行為，但他也是唯一一位，未獲檢方建議減刑與緩刑的助理。

黃暐瀚表示，王郁文說法與高虹安一致，對高相當有利；再者，高虹安也承認，曾拜託助理使用公積金代表私人物品，但事後都有「回墊」，並未侵佔公積金。然而，黃暐瀚也強調，我國是「無罪推定」的民主法治國家，任何人在被判定有罪之前，都應該當成無罪。

ET快訊
快訊／被館長點名！　余天回應了
快訊／6縣市豪大雨特報！　對流雲系蓋滿北部
快訊／館長控「民進黨開的槍」　民進黨喊告
快訊／黑人出來了！　暴雨中鞠躬
快訊／館長控「民進黨開的槍」　陳明文回應
陳子玄認了「有戀人未滿對象」！　身分曝光
快訊／大雷雨來襲！　桃園2區淹水警戒
快訊／00878慘貼息！　除息行情失靈
快訊／陳建州爆性騷首現身　大牙回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

柯文哲批有「綠能蟑螂」　鄭文燦：能源公司只要合法都會支持

北檢起訴高虹安　黃暐瀚分析：三證、三險、兩生機

快訊／館長造謠「民進黨開的槍」　民進黨喊告

2做法讓基隆捷運可行　鄭文燦：設開發基金、調降分擔款比例

快訊／館長控「民進黨開槍」　綠黨團：沒辦法評論這種無厘頭指控

快訊／館長點名控「民進黨開的槍」　陳明文喊冤：選舉一到把我染黑

鄉民嗆她也收公司政治獻金「沒說妳貪污」　王鴻薇開告！

傳藍白合策略引金溥聰不滿　黨內人士嘆：砲口對內「又來了」？

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

柯文哲批有「綠能蟑螂」　鄭文燦：能源公司只要合法都會支持

北檢起訴高虹安　黃暐瀚分析：三證、三險、兩生機

快訊／館長造謠「民進黨開的槍」　民進黨喊告

2做法讓基隆捷運可行　鄭文燦：設開發基金、調降分擔款比例

快訊／館長控「民進黨開槍」　綠黨團：沒辦法評論這種無厘頭指控

快訊／館長點名控「民進黨開的槍」　陳明文喊冤：選舉一到把我染黑

鄉民嗆她也收公司政治獻金「沒說妳貪污」　王鴻薇開告！

傳藍白合策略引金溥聰不滿　黨內人士嘆：砲口對內「又來了」？

Sandy慶生「沒想到他用這樣的方式」！老公送超大驚喜…背後環抱閃炸

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

EXO唯一人夫！　「二寶爸」CHEN結婚3年傳「10月補辦婚禮」

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

超浪漫愛心造型還放珍珠糖！　七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

她哭收1萬3魔王帳單！「冷氣這樣裝」吹不涼　全場看傻

女子卡丁賽車場自撞護欄受傷　恆春警積極協助送醫

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

帶兒子出門「被當場脫褲」　大陸爸尬翻：皮帶的重要性

政治熱門新聞

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安：不太妙

同框蕭美琴「賴蕭配」近了？　賴清德最新說法

館長點名控「民進黨開的槍」　陳明文喊冤

館長造謠「民進黨開的槍」　民進黨喊告

2024賴蕭配成形？綠委：她不願說出口

介文汲：侯、賴交叉點馬上要出現

不當「美國人阿公」大兒子要回台？　賴清德：這是他自己的決定

鄭文燦貼3點聲明　決定提告黃國昌　

台協抗議賴清德過境美　陸委會：台辦代筆粗糙聲明

斯文里都更品質遭質疑　許淑華舉6個民眾疑慮喊話蔣市府積極協助

多圖／賴清德跟西班牙國王、巴西等5國元首寒暄

賴清德稱台灣「不存在正式獨立」　國民黨批：台獨的借殼上市

820還路於民大遊行　侯友宜：想參加

更多熱門

相關新聞

「不一定貪污但一定犯了錯」　她籲高虹安：先道歉再解決政治問題

「不一定貪污但一定犯了錯」　她籲高虹安：先道歉再解決政治問題

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》起訴。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡表示，勞工權益是民眾黨主席柯文哲與高虹安忘記說明的一件事，他們都欠勞工一個道歉，並要求他們先面對問題，再解決政治問題。

新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安：不太妙

新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安：不太妙

李正皓批民眾黨「無罪推定」高虹安笑死人

李正皓批民眾黨「無罪推定」高虹安笑死人

黃智賢痛批北檢「沒收押高虹安」太優待

黃智賢痛批北檢「沒收押高虹安」太優待

羅智強護航高虹安扯謝蘇特支費　謝長廷重批：最令我看不起

羅智強護航高虹安扯謝蘇特支費　謝長廷重批：最令我看不起

關鍵字：

高虹安黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面