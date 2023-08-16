林志潔點高虹安涉貪案關鍵　「助理自白受指揮詐領公款」

▲民進黨新竹市立委參選人林志潔。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安立委期間被告發涉嫌詐領助理費，台北地檢署本周依違反《貪污治罪條例》之利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，將高虹安及其助理共5人起訴。財法學者、民進黨新竹市立委參選人林志潔今（16日）解釋《貪污治罪條例》法意指，高要求把國家發給助理的薪水供自己使用，問題在於助理認為這不是贈與，在偵查中自白是「受委員指揮而為不實的詐領公款來以供委員使用」。

林志潔表示，各界討論《貪污治罪條例》中何謂「利用職務上詐取財務罪」，這是好事，可惜有的講法誤導視聽，解釋法律錯誤，她身為三屆、也是現任的行政院中央廉政委員，剛參與聯合國反貪腐公約的國際審查，在此說明一下該罪的要件。

林志潔說明，首先，所謂利用職務詐取財物，是指公務員基於公務身份或公務內容，利用詐欺的方式，取得原來不屬於自己的金錢或財產，例如明明沒有搭乘高鐵，卻用家人搭乘高鐵的車票來報帳，或者明明沒有加班，卻填寫加班兩小時費用，得到不應該得到的加班費。

林志潔表示，其次，《貪污治罪條例》刑度很重，公務員這些做法雖然已經符合利用職務詐欺取財的要件，屬於犯罪無疑，但因為這些幾百元的小錢， 和《貪污治罪條例》動輒7年以上有期徒刑的處罰相比，會有「情節輕微、處罰嚴重」，不符合比例原則的問題，所以，我國最高檢察署之前就曾研議，如果是這種幾百元的小額補助，可以改用一般刑法詐欺罪來起訴，刑度會比較輕，不過這是研議而已，還沒有修法。

林志潔表示，第三，目前新聞討論的案件，行為人之前是立法委員，詐取的不是「自己的小額加班費」或「自己的高鐵票錢」，而是把國家發給助理們的「薪水」、「補貼」和「獎金」，要求助理們填寫不實的文書申請書，將錢拿到手，以供自己使用，國家編列給立委助理的費用有一定的用途，這些是助理們的薪資、獎金，並不是委員的零用錢。

林志潔表示，當然，助理們如果願意「集資贈與」委員「零用錢」，這是個人自由，《民法》上我們作為完全行為能力人，送錢送東西給任何人，只要沒有被脅迫或被騙，贈與都是有效的，但問題就是助理們並不認為這是贈與，已經在偵查中自白表示是「受委員指揮而為不實的詐領公款來以供委員使用」，因此，這個和最高檢所說的公務員小額補助款可以不用《貪污治罪條例》來處理，是完全不同的兩件事。

林志潔指出，檢察官花了很大篇幅在講的就是：「你有這麼多薪水，辦公室的營運，國家也編了特定費用給你，你為何不使用這些錢，卻要壓榨助理詐取公款，還號稱助理們是集資給你零花，太過匪夷所思！」

最後，林志潔表示，《貪污治罪條例》對公務員情輕法重的問題，要透過修法來解決才是根本，只不過這個情輕法重，和目前的這個案例事實，半點都搭不上邊，請勿「竹篙湊菜刀」，誤導大家對於貪污定義的認識，民意代表和公務員的薪資俸祿來自全民，和商業活動有所差異，公家機關的預算和使用目的都有清楚規範，每一分錢，請務必記得其來處與用途的合法性，不要做出錯誤示範。