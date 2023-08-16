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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不一定貪污但一定犯了錯」　她籲高虹安：先道歉再解決政治問題

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》起訴。對此，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡表示，勞工權益是民眾黨主席柯文哲與高虹安忘記說明的一件事，他們都欠勞工一個道歉，並要求他們先面對問題，再解決政治問題。

吳靜怡今日在臉書發文表示，勞工權益是柯文哲與高虹安忘記說明的一件事，他們都欠勞工一個道歉，並要求他們先面對問題，再解決政治問題。

「妳不一定貪污，但一定犯了錯。」吳靜怡認為，整起事件是高虹安辦公室同仁對資方的不滿所引爆的；因此，在討論司法犯罪前，勞資雙方的問題並不非政治問題，肯定是「對方付出跟實際所得不符、心裡的委屈難承受」，經由長期隱忍才導致發生，就如MeToo事件一樣，趁著選戰關注度高的時候才提出來。

吳靜怡坦言，這些同仁面對司法也不會比高虹安更好受，其實他們也只需要公開道歉而已。她批評，民眾黨立委拿著勞權大旗，卻絲毫沒有站在國會助理的處境去想，群體將問題政治化，推卸地毫不掩飾，直言「柯文哲學佛，但不要越學越像猴，因果最後，還是必須善終。」

此外，吳靜怡也強調，「高虹安是我的朋友，友情可以保固，但在公平正義之前，我還是必須說妳真的有錯，其實這路，我們難受也難過」，勞工的一塊錢都不應該被打折，她也呼籲高虹安，要「拿起最後的溫柔。」

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