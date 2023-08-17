想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

▲中元普渡傳紅運，多重喜氣含義的「可口可樂」，助你拜完紅運一直來！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

時序轉入農曆7月，在這個民俗月份，中元普渡是重要節日，許多家庭及公司行號會準備豐盛供品來祭拜祖先，普渡好兄弟，而民眾挑選供品除了挑喜歡吃的、傳統的三牲四果外，對追求工作、學業、業績更上一層樓的人來說，中元節準備可帶來好運的祭拜品，正是提升運氣與得到祝福的好時機，傳統習俗紅色具有喜氣以及生命力，傳遞對未來的期許，意味著鴻運加持、好運連連的時刻到來，想要紅運加持免操煩，充滿多重喜氣含義的「可口可樂」，助你拜完紅運一直來！

▲「可口可樂」的名稱正能量爆棚，求什麼都「可」！

在炎熱的夏天準備普渡，經典紅的「可口可樂」一眼辨識度極高，光看到這個喜氣紅就會想起喝進去的暢快口感，不只如此，「可口可樂」的名稱也是正能量爆棚，求什麼都「可」，「傳好」這款經典飲料不但一家大小都喜歡喝，加上隱含著好運、歡樂、好兆頭的紅色包裝，紅運開外掛讓好運降臨，紅你生意強強滾、紅你健康平安、桃花紅不讓、紅咱大夥都歡喜，這麼多重喜氣紅運層層加疊下，今年普渡祈求平安、招喚紅運別忘了帶上「可口可樂」，讓你紅運降臨，拜Coke求紅運這招太吸引人，點擊下方「找紅運」，看看你有沒有把紅運記住帶著走喔！

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▲「可口可樂」推出「可口可樂」紅運臨門組、好運澎湃組等中元限定組合，每組內都有萬元刮刮卡。

想要紅運來找你，用這些方法最簡單！今年「可口可樂」要你免操煩、隨手拿出的都是最澎湃又好運的組合，推出「中元拜Coke保佑傳紅你」活動，直接將經典的「可口可樂」汽水、「可口可樂」ZERO汽水、雪碧等「可口可樂」產品，分別搭配成「可口可樂」紅運臨門組、好運澎湃組等中元限定組合，不管是想喝可樂、想喝汽水，限定組合一次滿足所有想像，一箱一箱抱著走非常方便，不只如此，最大方的「可口可樂」在中元節限定組中另外加碼獎金，每組都有萬元刮刮卡，只要買飲料就有機會獲得獎金，超級好康！

▲在量販店、超市、線上購物購買「可口可樂」滿額可獲得紅運萬用袋一個。

在中元節這個重要的時刻，好康加碼一波波，滿額可獲得紅運萬用袋一個，這款紅運萬用袋不只容量大，有紅、黑兩色可選擇，可大、小變化使用，輕材質可折疊收納成很小的狀態，放在隨身包中方便到處帶著走，一攤開就有超大容量三天兩夜用品都能裝進去，郊遊、旅遊時把紅運裝滿袋，各種保佑想帶什麼都裝得進，擁有它每次旅行的林林總總都裝得進去，就像把好運一次帶著走！

▲購買「中元拜Coke保佑傳紅你」系列，獲得萬元刮刮卡機會！

在中元普渡的大日子非拜不可，懂拜的都傳coke！只要在量販店、線上購物購買「中元拜Coke保佑傳紅你」系列，不但可以獲得萬元刮刮卡機會，滿額還有紅運萬用袋，紅運加持充滿喜氣的「可口可樂」，讓你感受好運連連的幸福時刻！

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此篇與可口可樂公司合作

