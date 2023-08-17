　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

▲▼可口可樂中元節限定組。（圖／記者周宸亘攝） 

 中元普渡傳紅運，多重喜氣含義的「可口可樂」，助你拜完紅運一直來！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

時序轉入農曆7月，在這個民俗月份，中元普渡是重要節日，許多家庭及公司行號會準備豐盛供品來祭拜祖先，普渡好兄弟，而民眾挑選供品除了挑喜歡吃的、傳統的三牲四果外，對追求工作、學業、業績更上一層樓的人來說，中元節準備可帶來好運的祭拜品，正是提升運氣與得到祝福的好時機，傳統習俗紅色具有喜氣以及生命力，傳遞對未來的期許，意味著鴻運加持、好運連連的時刻到來，想要紅運加持免操煩，充滿多重喜氣含義的「可口可樂」，助你拜完紅運一直來！

▲▼可口可樂中元節限定組。（圖／記者周宸亘攝）

▲「可口可樂」的名稱正能量爆棚，求什麼都「可」！

在炎熱的夏天準備普渡，經典紅的「可口可樂」一眼辨識度極高，光看到這個喜氣紅就會想起喝進去的暢快口感，不只如此，「可口可樂」的名稱也是正能量爆棚，求什麼都「可」，「傳好」這款經典飲料不但一家大小都喜歡喝，加上隱含著好運、歡樂、好兆頭的紅色包裝，紅運開外掛讓好運降臨，紅你生意強強滾、紅你健康平安、桃花紅不讓、紅咱大夥都歡喜，這麼多重喜氣紅運層層加疊下，今年普渡祈求平安、招喚紅運別忘了帶上「可口可樂」，讓你紅運降臨，拜Coke求紅運這招太吸引人，點擊下方「找紅運」，看看你有沒有把紅運記住帶著走喔！

你也想趁著中元節獲得更多好運氣，快跟上中元紅運遊戲，先詳細記得圖片細節後，開始遊戲找紅運，找到即可獲得轉運撇步！

▲▼（業配）可口可樂中元節限定組。（圖／記者周宸亘攝）

▲「可口可樂」推出「可口可樂」紅運臨門組、好運澎湃組等中元限定組合，每組內都有萬元刮刮卡。

想要紅運來找你，用這些方法最簡單！今年「可口可樂」要你免操煩、隨手拿出的都是最澎湃又好運的組合，推出「中元拜Coke保佑傳紅你」活動，直接將經典的「可口可樂」汽水、「可口可樂」ZERO汽水、雪碧等「可口可樂」產品，分別搭配成「可口可樂」紅運臨門組、好運澎湃組等中元限定組合，不管是想喝可樂、想喝汽水，限定組合一次滿足所有想像，一箱一箱抱著走非常方便，不只如此，最大方的「可口可樂」在中元節限定組中另外加碼獎金，每組都有萬元刮刮卡，只要買飲料就有機會獲得獎金，超級好康！

▲▼可口可樂中元節限定組。（圖／記者周宸亘攝）

▲在量販店、超市、線上購物購買「可口可樂」滿額可獲得紅運萬用袋一個。

在中元節這個重要的時刻，好康加碼一波波，滿額可獲得紅運萬用袋一個，這款紅運萬用袋不只容量大，有紅、黑兩色可選擇，可大、小變化使用，輕材質可折疊收納成很小的狀態，放在隨身包中方便到處帶著走，一攤開就有超大容量三天兩夜用品都能裝進去，郊遊、旅遊時把紅運裝滿袋，各種保佑想帶什麼都裝得進，擁有它每次旅行的林林總總都裝得進去，就像把好運一次帶著走！

▲▼可口可樂中元節限定組。（圖／記者周宸亘攝）

▲購買「中元拜Coke保佑傳紅你」系列，獲得萬元刮刮卡機會！

在中元普渡的大日子非拜不可，懂拜的都傳coke！只要在量販店、線上購物購買「中元拜Coke保佑傳紅你」系列，不但可以獲得萬元刮刮卡機會，滿額還有紅運萬用袋，紅運加持充滿喜氣的「可口可樂」，讓你感受好運連連的幸福時刻！

►FB紅運萬用袋https://fb.watch/mlrErQBdx9/?mibextid=cr9u03

►FB https://fb.watch/miYT7YJ6r7/?mibextid=cr9u03

此篇與可口可樂公司合作
 

ET快訊
日交通大亂！　上萬旅客擠車站
快訊／AV女優考上台大　校方回應了
午後換北部接雨彈！　降雨高峰時間點曝
2起死亡競速都在一起飆！　「山道猴」遭家人巴頭痛罵
快訊／日圓換起來！　逾1個月來最甜
快訊／新北死亡車禍！　27歲女遭輾頭慘死
快訊／民進黨開告館長！　「絕不姑息惡意造謠」
快訊／水淹高雄畫面曝！　人孔蓋彈起、騎士冒險涉水

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

巴菲特大讚可口可樂、美國運通　「年年配息像生日禮物」

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

全聯隔日達直播下殺！零食泡麵最低3折　中元採買必搶箱購5折

每周3天開喝！超商「咖啡飲品第2杯10元」　寶可夢霜淇淋只要49元

達美樂中元節推出「三牲四喜」披薩限時開賣！外帶半價超優惠

幫冰箱補貨！超商「哈根達斯買10送10」來了　滿222元再折22元

高質感生土司7-11領先販售！特製「低溫熟成生湯種工法」打造如雲朵般的柔美口感

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

全聯隔日達直播下殺！零食泡麵最低3折　中元採買必搶箱購5折

每周3天開喝！超商「咖啡飲品第2杯10元」　寶可夢霜淇淋只要49元

達美樂中元節推出「三牲四喜」披薩限時開賣！外帶半價超優惠

幫冰箱補貨！超商「哈根達斯買10送10」來了　滿222元再折22元

高質感生土司7-11領先販售！特製「低溫熟成生湯種工法」打造如雲朵般的柔美口感

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

催婦女票極大化　新北市信賴台灣姊妹會11月辦千人造勢

解讀美麗島「追蹤民調」　媒體人分析：柯文哲無公開行程影響選情

路人「貼邊」行走也有事！慘遭撞落溪溝斷腿　駕駛肇逃全被錄下

烏克蘭應「放棄領土」換取入會！北約幕僚失言被罵翻　急道歉滅火

民調超過柯文哲 侯友宜選戰模糊形象轉清晰

一早雷電交加嚇醒屏東人！大雨狂炸2hrs　東港水淹半個輪胎高　

機長「空中暴斃」倒臥廁所！　2副機師慌忙接手緊急降落

原作飆破2800萬本！《藍色監獄》劇場版2024年公開　從「凪」視角出發

外交部：台灣捐逾1917萬　助烏克蘭興建防空避難所

防檢署搶搭鬼月話題　提醒國人出國旅遊「小心這4種鬼」

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

消費熱門新聞

全台通路激省優惠！中元節買1送1

達美樂無限期「外帶披薩199元」！

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

達美樂中元節推「三牲四喜」披薩

限時4天！超商美式23元、拿鐵33元

速食店「2大品項買1送1」連吃8天

速食店6款大比薩下殺199元限定10天吃

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

幫冰箱補貨！超商哈根達斯買10送10

限時7天爽喝！超商咖啡「買2送2」

網友最推「調味乳口味」香蕉、木瓜竟排在後面？

更多熱門

相關新聞

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

搶攻中元普渡商機，全聯小時達再度祭出2波「激省攻略」，搭配折扣碼和福利點，最高現賺530元！而「全聯隔日達」將於明（8/17）晚間8點舉行「中元整箱Buy！澎湃價5折起」直播，不但有許多整箱買的中元節祭拜商品5折，還網羅多種飲料、零食、泡麵、罐頭等限時特惠3折起。

拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

試手氣！超商買中元福箱抽百萬名車

試手氣！超商買中元福箱抽百萬名車

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

鬼月「全聯最強1神物」　以為手在摸奶！她讚好吃

鬼月「全聯最強1神物」　以為手在摸奶！她讚好吃

關鍵字：

可口可樂紅運中元節

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

「月經來能吃冰嗎」網吵翻！婦產科醫說話了

大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面