新竹5女囚禁凌虐閨蜜害她慘死！友人上門見「遺體發黑腫脹」嚇壞

▲鄭姓女子遭到閨蜜、閨蜜伴侶凌虐、囚禁，最後身體發黑腫脹身亡。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名鄭姓女子原先有4位閨蜜，沒想到因為感情、金錢糾紛，遭到閨蜜、閨蜜的伴侶共5人囚禁、輪流凌虐，最後全身至少162處受傷，身體發黑、腫脹身亡。新竹地院審理後，依據傷害致人於死罪，判5名女子7年2月至8年8月不等的有期徒刑。

根據判決書內容，鄭姓女子與楊女、謝女、吳女、田女為閨蜜關係，原先她與楊女是伴侶，後來因故分手，又與田女有了伴侶關係，其中田女與前伴侶李女、吳女及謝女同居，都住在由吳女所承租的套房內，鄭女則是住在另一間由謝女承租的房子內。

不過，鄭女疑似人際交往有問題，先因為腳踏多條船、出軌，與楊女有感情糾紛，又因不按時繳納租金，與謝女有金錢糾紛，還因為想報名志願役卻2度放鳥、感情問題，與田女發生糾紛，與吳女則是有金錢借貸糾紛，大家都對她積怨已久。

楊女為了出一口怨氣，邀集謝女、吳女一起上門理論，但因為鄭女嘴硬、態度又差，謝女於是先行動手，賞了巴掌以後，又拿起掃把的握柄，朝著鄭女的雙腿、手臂狂毆。吳女、楊女見狀以後，也同樣加入毆打行列，開始對著鄭女拳打腳踢，導致鄭女身上多處瘀青，凌虐了約6個小時才離開。

▼鄭女遭到5人囚禁凌虐，最後傷勢過重身亡。（示意圖／123RF）



3人犯案以後，下午又找了田女一起，騎車前往鄭女的住處發洩，謝女抵達後先行動手，楊女也接著跟上，隨後攜帶平底鍋的吳女、田女接續到場，眾人開始對著鄭女圍毆、凌虐。

大約毆打了一個小時，田女的前伴侶李女接獲通知到場，在旁邊觀看4人施暴，目睹鄭女被打成重傷，過了約一個小時帶著田女離開現場，一眾閨蜜也陸續離開施暴現場，留下倒地嘔吐、吐血且滿是傷痕的鄭女。

時隔約1天左右，楊女、謝女及吳女以「就近看管及繼續管教」為由，將鄭女載回了吳女所承租的套房，並且將犯案的平底鍋、鐵棍等工具帶回，把人囚禁了起來。又再隔了1天，5人再度聯絡上，一起聚在吳女承租的套房內，接著開始對鄭女施暴，而前一天在旁觀看的李女也加入凌虐行列，不但對鄭女拳打腳踢，還拿平底鍋、鐵棍不斷痛毆，導致鄭女意識模糊、神智不清倒在地板上。

凌虐結束以後，田女、李女離開現場，楊女、謝女與吳女則是繼續住著，也有查看鄭女的生命徵象。不過，3人明知鄭女已量不到脈搏，只剩下微弱的呼吸，仍沒有打電話叫救護車，隔天還是照常出門上班、逛夜市，放任鄭女躺在地板上自生自滅。直到後來鄭女的葉姓友人找上門，發現鄭女全身腫脹發黑倒、在地板上，嚇得報警處理，全案才終於曝光。

新竹地院法官認為，5人僅因細故，對著鄭女凌虐、施暴，導致鄭女全身162處受傷，因為大量出血、橫紋肌溶解症，併發急性腎小管壞死身亡，對鄭女、鄭女的親友造成莫大的痛苦，嚴重危害社會治安，且謝女事後還提議，要將責任全數推卸給田女，行為相當不應該。

法官認定，5人對於此次的犯行要共同負責，但因為從偵查時5人就坦承全數犯行，也與鄭女的家屬達成和解，勘認尚有悔意，因此依照共同犯傷害致人於死罪，判5人7年2個月至8年8個月不等的有期徒刑。