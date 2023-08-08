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社會 社會焦點 保障人權

買7百萬預售屋…整間房飄濃濃屎味　屋主怒「像公廁」告建商吞敗

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲林姓女子控訴買了預售屋，搬進去住卻發現廁所散發出濃濃屎味。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

林姓女子提告建商，控訴她花700多萬買了新北一處預售屋，入住後廁所卻發出濃濃屎臭及尿騷味，還瀰漫到客廳和臥室，全家彷彿住在公廁一般，只好再搬回原住處，並連絡建商歷經4個月維修，終於將廁所汙水管的接縫處理好，杜絕臭氣。林女不滿買了新房卻無法順利入住，對建商提告求償租金損失、精神撫慰金等25萬元。新北地院審理，認為林女指控舉證不足，判她敗訴。

林女主張，她於2020年花了700多萬，買下新北位於8樓的2房型預售屋，去年4月交屋後直到9月裝潢完畢，便和丈夫、小孩搬進去住。不料入住後屋內廁所大小問題不斷，首先發現馬桶水流不止，後續廁所內部開始散發濃濃屎臭及尿騷味，迅速瀰漫到客廳、臥房，後來整間房屋遍佈無人可以忍受的屎臭味，彷彿未清潔的公廁一般，連5歲小孩都直喊臭。最後全家只好搬回原本已經安排出租的原住處居住，並向建設公司報修。

林女表示，她丈夫有土木建築專業背景，多次爬上管道間檢視，發現是廁所上方汙水管間連結處密合度不良，導致屎臭味從交接處細縫洩漏而出。他們多次和建設公司報修，對方卻未聽丈夫的話對症下藥，只以拆卸馬桶、更換進氣閥等方式維修，修了4個月都未改善，才採納丈夫建議，到12月才將汙水管接縫塗防水膠，讓臭氣問題改善。

林女指出，合約上還規定臥室門、浴室門都應該為「高級」實木門，但家中房門都是廉價「空心」夾板門，認為自己權益受損，求償無法入住的4個月租金10萬、清潔費2萬，交通費1萬、實木門與空心門的價差8萬元、夫妻倆精神撫慰金共4萬，合計向建設公司求償25萬元。

建設公司則反駁，若汙水管氣密性不佳，也應是在交屋前就存在的事實，但該屋在林女詳細驗收時，並沒有發現任何異味，林女也簽下房屋接管證明書。何況全社區共98戶，其他人都沒反映有這類問題，不排除是林女一家未依公司建議方式使用廁所、保持通風，或裝潢時期工人未注意衛生和通風造成的異味，且公司派員到林女家中維修廁所時，員工也未感受有任何異味。

建設公司認為，給林女的「實木門」與實品屋樣本相同，也和蝦皮賣的「實木門」照片，外觀、材質及名稱皆相同，並無違約。公司已於保固期間依林女要求更換馬桶、五合一換氣機、免治馬桶蓋、廁所天花板内的吸氣閥及加強塗防水膠，依約履行保固責任，林女自己不願意住那間房屋，也沒提出實際租金損失單據，沒理由求償租金等費用。

法官審理認為，嗅覺為主觀性感覺，感受程度因個人身心理狀況而異，且臭味的歸責是否在於建設公司，林女未能舉證，另即便有臭味存在，也難認已達重大侵害居住安寧的程度，故林女夫妻求償精神撫慰金無據，其他求償項目，也都未能舉證，判林女敗訴。全案還可上訴。

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