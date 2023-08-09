　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲…還有空打電話報警

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子因缺錢在臉書看到借貸廣告，依約帶著證件存摺到鶯歌區碰面，竟被誘騙帶到一處公寓頂樓準備將他囚禁，過程中，4名詐團成員持甩棍、噴辣椒水圍毆他，沒想到體重破百的男子頑強反抗以1打4，期間還能打電話求救報警，警方獲報趕抵將4人逮補，事後循線在新莊區逮補主嫌，經新北地檢署聲押獲准。

▲▼體重破百的劉男（右一）1人對抗4詐團成員，警方趕抵逮補4人，起獲犯案工具及安毒，警方循線在新莊汽車旅館逮補黃姓主嫌及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲體重破百的劉男（右一）1人對抗4詐團成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，38歲劉姓男子缺錢在臉書看到借貸廣告，聯繫對方後，7月2日當晚依約帶著證件、存摺及提款卡，到鶯歌區大湖路超商碰面，詐團派23歲陳姓男子誘騙他到附近一間公寓頂樓，才剛進屋，23歲歐男、24歲莊男及37歲劉男隨即拿手銬、束帶及甩棍圍毆他。

▼警方趕抵逮補4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼體重破百的劉男（右一）1人對抗4詐團成員，警方趕抵逮補4人，起獲犯案工具及安毒，警方循線在新莊汽車旅館逮補黃姓主嫌及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

體重破百公斤的劉男不但被圍毆，還被噴灑辣椒水，但他頑強抵抗以1打4，期間還拿手機打給朋友，請對方幫忙報警，轄區三峽分局立即派員前往攻堅救人，警方趕抵逮補4人，起獲監視器鏡頭、電擊棒、手銬、束帶、辣椒水、安眠藥、肌肉鬆弛藥物及毒品安非他命等證物。

據了解這個詐騙集團6月開始承租這處公寓頂樓，6月底一名家住北市的男子，因投資虛擬貨幣，陸續匯出900多萬元，事後詐團以獲利出金為由將他帶到頂樓囚禁，男子事後趁隙逃脫並報警，至於兩案的犯罪手法不盡相同，但囚禁據點一樣，三峽警方也報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，向上溯源後鎖定集團黃姓主嫌。

8月8日凌晨1時許，專案小組鎖定黃男出現在新莊區汽車旅館內，持拘票前往破門逮補黃男與女友，新北檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，檢警將所有犯嫌依加重詐欺、恐嚇、傷害及妨害自由等罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方起獲犯案工具及安毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼體重破百的劉男（右一）1人對抗4詐團成員，警方趕抵逮補4人，起獲犯案工具及安毒，警方循線在新莊汽車旅館逮補黃姓主嫌及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線在新莊汽車旅館逮補黃姓主嫌及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼體重破百的劉男（右一）1人對抗4詐團成員，警方趕抵逮補4人，起獲犯案工具及安毒，警方循線在新莊汽車旅館逮補黃姓主嫌及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中華男籃宣布棄賽！
捷運站外虐狗　小黑滿身血死亡
靜宜女大生回台會被抓？　警方回應了
「手寫」改發票號碼　騙過40家超商銀行領33萬獎金
林襄姐弟戀　日網認出「胸口LOGO」同步心碎
張育成遭DFA　葉總分析：一定有球隊需要
10歲血癌女童「想當新娘子」結婚了　圓夢12天離世
女大生揭系上一半吸大麻　衛福部公布「最新數據」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

嫌傳播妹「態度差」給錢反悔又討回　馬伕烙人砍死他二審重判

快訊／國一300K兩車擦撞...貨車側翻躺路中　賓士車頭「歪一邊」

「手寫」竄改發票號碼！2男騙過40家超商+銀行　狂領33萬獎金

靜宜女大生回台會觸法？警：沒證據顯示她去詐騙...隨時可回來

彰化大雨！國3北上215K芬園路段「連4起車禍」10車碰撞　2受傷

女騎士碰撞小貨車　機車「倒立卡溝」！警幫扛刮傷流血

快訊 ∕ 雨天連夜趕工　台8線中橫便道9日下午提前通車

借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲…還有空打電話報警

65歲中小企業老闆將退休　發憤學投資竟被詐團騙走1230萬

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

嫌傳播妹「態度差」給錢反悔又討回　馬伕烙人砍死他二審重判

快訊／國一300K兩車擦撞...貨車側翻躺路中　賓士車頭「歪一邊」

「手寫」竄改發票號碼！2男騙過40家超商+銀行　狂領33萬獎金

靜宜女大生回台會觸法？警：沒證據顯示她去詐騙...隨時可回來

彰化大雨！國3北上215K芬園路段「連4起車禍」10車碰撞　2受傷

女騎士碰撞小貨車　機車「倒立卡溝」！警幫扛刮傷流血

快訊 ∕ 雨天連夜趕工　台8線中橫便道9日下午提前通車

借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲…還有空打電話報警

65歲中小企業老闆將退休　發憤學投資竟被詐團騙走1230萬

日出茶太推海綿寶寶聯名　估帶動2位數成長商機

周典論幫郭台銘辦造勢踩黨紀紅線？　國民黨：郭又還沒宣布參選

全島偷透透！22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

集結30種異國美食！東南亞市集8／12登場　還有越式法國麵包競賽

王思佳父親節PO照歪樓　「花蓮之花」美貌曝光

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

臻鼎估PCB下半年逐步回溫　子公司鵬鼎將赴泰國設廠

世大運中華英雄返國餐會　彭名揚喊話亞運「奔著獎牌去」

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

中華男籃退出奧運預選賽！　籃協：基於代表隊安全考量

張震嶽搶救溺水男CPR畫面曝　幫上擔架：聽尖叫聲預感不妙

社會熱門新聞

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

酒駕男騎士載女友等紅綠燈　下秒「爆頭」慘死

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

連千毅大哥今入獄！臉書道別：他日再聚　網留言送行

即／中山高4車連撞！移民署公務車遭3大車夾擊

HIV男約砲偷拔套！被逮喊：神明要我傳愛滋給別人

深夜公園直擊活春宮　路人報警揪出性侵

生技大亨爆狠踹國旗女孩　驚呆名媛何麗玲

屁孩酒吧槍抵老闆腦　媽見上銬急喊：他喝醉啦

更多熱門

相關新聞

租地6年不徵收　地主「封路種樹」

租地6年不徵收　地主「封路種樹」

員林後火車站聯外道路原本是封閉，僅容天橋開放通行，鐵路高架化後，公所爭取開闢後火車站聯絡道，原本應開拓12米道路，但礙於經費問題，於是採取變通方式，和與兩側土地所有權人承租土地做為便道，方便民眾經過，但6年租約期滿，地主不滿員林市公所只租地卻不徵收，拒絕再出租土地，甚至還鐵架把土地圍起來，還種起植栽造景，成為全台獨一無二的「奇觀」。

新北騎士超載4瓦斯街頭亂竄　警方說話了

新北騎士超載4瓦斯街頭亂竄　警方說話了

帝爺公蛇父親節又現身！天受宮：提醒民眾防颱

帝爺公蛇父親節又現身！天受宮：提醒民眾防颱

台南22歲藥頭深夜出沒　女警一句話讓他變乖

台南22歲藥頭深夜出沒　女警一句話讓他變乖

獨／馬路上有「巨無霸插座」！台中奇景+1

獨／馬路上有「巨無霸插座」！台中奇景+1

關鍵字：

新北市詐騙集團囚禁鶯歌區影音

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面