借款遭騙進民宅圍毆！百公斤壯漢1打4反撲…還有空打電話報警

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子因缺錢在臉書看到借貸廣告，依約帶著證件存摺到鶯歌區碰面，竟被誘騙帶到一處公寓頂樓準備將他囚禁，過程中，4名詐團成員持甩棍、噴辣椒水圍毆他，沒想到體重破百的男子頑強反抗以1打4，期間還能打電話求救報警，警方獲報趕抵將4人逮補，事後循線在新莊區逮補主嫌，經新北地檢署聲押獲准。

▲體重破百的劉男（右一）1人對抗4詐團成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，38歲劉姓男子缺錢在臉書看到借貸廣告，聯繫對方後，7月2日當晚依約帶著證件、存摺及提款卡，到鶯歌區大湖路超商碰面，詐團派23歲陳姓男子誘騙他到附近一間公寓頂樓，才剛進屋，23歲歐男、24歲莊男及37歲劉男隨即拿手銬、束帶及甩棍圍毆他。

▼警方趕抵逮補4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

體重破百公斤的劉男不但被圍毆，還被噴灑辣椒水，但他頑強抵抗以1打4，期間還拿手機打給朋友，請對方幫忙報警，轄區三峽分局立即派員前往攻堅救人，警方趕抵逮補4人，起獲監視器鏡頭、電擊棒、手銬、束帶、辣椒水、安眠藥、肌肉鬆弛藥物及毒品安非他命等證物。

據了解這個詐騙集團6月開始承租這處公寓頂樓，6月底一名家住北市的男子，因投資虛擬貨幣，陸續匯出900多萬元，事後詐團以獲利出金為由將他帶到頂樓囚禁，男子事後趁隙逃脫並報警，至於兩案的犯罪手法不盡相同，但囚禁據點一樣，三峽警方也報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，向上溯源後鎖定集團黃姓主嫌。



8月8日凌晨1時許，專案小組鎖定黃男出現在新莊區汽車旅館內，持拘票前往破門逮補黃男與女友，新北檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，檢警將所有犯嫌依加重詐欺、恐嚇、傷害及妨害自由等罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方起獲犯案工具及安毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線在新莊汽車旅館逮補黃姓主嫌及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）