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討債變成私刑虐死！燒體毛逼舔尿塞香蕉　惡男重判7年3月定讞

▲▼命案,刑案,封鎖線,謀殺,殺人。（示意圖／達志影像）

▲討債變成虐死人，男子遭重判7年3月定讞。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子謝姓、魏姓等3人，2019年間在萬華某清茶館巧遇有債務糾紛的黃姓男子，3人為討債竟毆打黃男，還拿打火機燒體毛、逼他舔留在地上尿液、硬塞香蕉，最後黃男傷重不治。謝男遭判刑定讞後，最高法院16日也將魏男判刑7年3月定讞。

判決指出，魏姓2019年4月間與謝男、蔡姓2名友人，半夜在萬華某清茶館巧遇被害人黃姓男子。黃男因與蔡姓友人間有債務糾紛，魏男等人隨即上前，要求到附近的友人住家談判，一行人轉到朋友家中。魏男等4人隨即私行拘禁黃男，開始對他拳打腳踢，並持牌尺毆打黃男，也輪流持跳繩甩打黃男手、腳、腹部等處。

蔡姓友人再喝命黃男脫去衣物，謝男則動手捆綁黃男雙手，而後以香蕉塞入黃男口內、阻其呼救。4人拿出打火機，燒黃男的腹部及下體體毛，黃男因遭毆打而尿失禁，4人又喝令黃男舔他留在地上的尿液，黃男迫於威勢舔尿。4人持續毆打黃男，黃男被打趴在地，蔡男對他說「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院。」黃男雖掙扎爬起，但因地上有香蕉、尿液，黃男仰天滑倒，頸椎摔到脫臼而神經性休克。友人趕緊打電話報警，但黃男最後仍傷重不治。

檢警獲報後展開追緝，蔡男因未到案遭到通緝，至於謝男、魏男涉案部分，謝男先前已經遭最高法院判刑7年2月定讞。至於魏男涉案部分，一審重判有期徒刑9年6月，二審改判有期徒刑7年3月，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

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