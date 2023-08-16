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設備安全專業課程教育訓練　台南安衛家族跟著專家來學習

▲台南市勞工局，16日辦理「日揚科技安衛家族教育訓練」，課程內容生動有趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局，16日辦理「日揚科技安衛家族教育訓練」，課程內容生動有趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為落實推動黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，16日辦理「日揚科技安衛家族教育訓練」，課程內容生動有趣，又兼具許多實務經驗，在場學員皆對於課程相當滿意。

▲台南市勞工局，16日辦理「日揚科技安衛家族教育訓練」，課程內容生動有趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次教育訓練上午由南區職業安全衛生中心王瑞甫檢查員講授「機械設備危害」，一開始王檢查員就秀出現場機械設備的照片，強調其「防護裝置」的重要性，並且提出相關的法規規範做為佐證，強調機械設備的潛在風險與危害，學員對於王檢查員都用實際機械設備的照片來講解，感到真實且印象深刻。

▲台南市勞工局，16日辦理「日揚科技安衛家族教育訓練」，課程內容生動有趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下午課程由南區職業安全衛生中心陳永材科長講授「預防危險性機械、設備、器具的危害發生及實務分享」，陳科長首先針對「事業單位受檢時的權利與義務」、「勞動檢查的架構」、「行政罰鍰」做法規說明，接著由「氣化器設置場所」的介紹，衍伸至「危險區域防爆劃分」安全措施；藉由勞動檢查發現缺失，強化「危害辨識」與「風險評估」之重要性。

▲台南市勞工局，16日辦理「日揚科技安衛家族教育訓練」，課程內容生動有趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，透過每年的教育訓練，來讓家族成員能夠吸收到新的安全衛生資訊，也讓家族成員互相學習交流，以增進事業單位安全衛生管理水準。本次教育訓練，家族成員出席相當踴躍，大家對於守護安全職場的任務均表示義不容辭，透過安全意識觀念的提升與完善的教育訓練，才能有效降低職業災害的發生。

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教育訓練台南安衛家族

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