綠黨團批「指控又說沒證據」　館長預告四點半直播：有證據！

▲館長陳之漢。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在直播中稱，2008年槍擊案「就是民進黨開的槍，但是沒有證據」，遭到民進黨發言人張志豪怒批「公然散播不實訊息且不排除提告」；而民進黨團今日也說，館長指控不能憑心情跟主觀揣測，要指控又沒有證據。對此，館長在臉書發文回嗆，「沒有證據？我四點半直播，這兩年都有證據，都有直播過了，民進黨是害怕還是健忘？」

網紅「館長」陳之漢2020年8月時遭槍擊，其中2槍分別打中右手及右大腿，而他先前在直播中指控，就是民進黨開的槍，更點名綠委陳明文、余天等人，去搜尋關鍵字就可了解案情。

面對館長指控，民進黨團書記長莊瑞雄今日說明，指控別人開槍卻又沒有證據，任何指控都不能憑心情跟主觀揣測，總是要有一點蛛絲馬跡，館長的批評有點無厘頭，違背民眾對刑案發生的認知，任何人要對另外一造指控，被指控的一方一定沒什麼好事，要指控卻又沒有證據，就沒辦法評論這種無厘頭言論。

民進黨發言人張志豪也回應，相關言論沒有任何事實根據，已經違法，並嚴重影響民進黨聲譽，民進黨會將相關言論跟影像，交由大選律師團做研議，並且做進一步的法律行動。

館長則在臉書發文回嗆民進黨團，「沒有證據？我四點半直播，這兩年都有證據，都有直播過了，民進黨是害怕還是健忘？」更開轟，「民進黨你不告我就是孬種，做了一堆違反法律的事情還敢講話啊？來啊！來告！」