開噴「民進黨是害怕還是健忘？」　館長：這2年都有證據

▲館長2020年被開槍。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

記者曾筠淇／綜合報導

「館長」陳之漢2020年8月時，在林口的成吉思汗健身俱樂部外被開槍，事後他指控「就是民進黨開的槍」，還點名民進黨立委陳明文、余天等人。對此，民進黨發言人張志豪表示，館長公然散播不實訊息已經違法，將採進一步法律行動。而館長稍早表示，他4點半將開直播，「這2年都有證據！」

館長稍早在臉書粉專「飆捍」上發文表示，「民進黨你不告我你就是孬種，做了一堆違反法律的事情，還敢講話啊！來啊來告」。緊接著，他又發布另一則貼文，直呼「沒有證據？」並預告他4點半將開直播，「這2年都有證據，都有直播過了，你民進黨是害怕還是健忘？」

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回顧整起事件，館長2020年8月被槍擊，右手、右大腿都被打中，後來他在直播中指控是民進黨開的槍，還點名陳明文、余天等人，說只要搜尋關鍵字就能了解案情。

針對該指控，陳明文受訪時回應，他過去推動《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，現在選舉一到又要講自己，「為什麼硬要把我染黑？莫名其妙！」余天受訪時也喊冤，稱兩人交情不錯，還上過他2次節目，直呼「沒證據別胡說八道，館長腦袋好一點、不要被利用了，好朋友才這樣跟你建議」。

民進黨發言人張志豪16日則回應，相關言論沒有任何事實根據，已經違法，並嚴重影響民進黨聲譽，民進黨會將相關言論跟影像，交由大選律師團做研議，並且做進一步的法律行動。