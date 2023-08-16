快訊／被指與槍擊案有關　余天勸館長腦袋好一點「為選舉也不用這樣」

▲民進黨立委余天。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

網紅「館長」陳之漢昨（15日）晚間透過直播指控，2020年8月遭槍擊「我現在認定就是民進黨開的槍，但我沒有證據」，還點名民進黨立委陳明文、余天等人，自稱去搜尋關鍵字就可了解案情。余天今受訪時喊冤，並表示兩人交情不錯，自己還上過他兩次節目，「沒證據別胡說八道，館長腦袋好一點、不要被利用了，好朋友才這樣跟你建議。」

對於館長的指控，余天指出，現在言論自由沒錯，但無憑無據這樣指控人不對，我跟他交情還可以，不曉得他什麼原因指控到我以及民進黨，一點證據都沒有怎麼可以這樣亂講，如果可以這樣的話開直播的最大，沒任何證據就可以指控誰指使誰、誰開的槍，「館長腦袋好一點、不要被利用了，好朋友才這樣跟你建議。」

余天表示，民進黨已經表示要提告，那個人就不用，自己到現在還沒告過人，「我跟館長交情還不錯，提到別人名字就算了，不曉得為何會提到我名字，我接受過他兩次訪問，不曉得他為什麼會突然這樣翻臉，如果有證據那大眾會信服，但如果沒有證據不要胡說八道。」

余天指出，自己去過館長那裡兩次，也都談得很愉快，真的不曉得什麼原因，就算為了選舉或是任何一個黨派也不用這樣，「憑我們的交情，還這樣沒有證據憑空捏造，心裡蠻不舒服、很受委屈欸！他自己講沒證據，沒證據你還講出來、講這個幹什麼？這不對啊！想一下啦！」

至於是否打電話詢問館長？余天表示，今天既然這樣子還打給他幹嘛？「除非他自己打給我，他有什麼問題就打給我。民進黨已經說要提告，我從演藝圈出道到現在都沒告過人、都是被告，完全搞不清楚他為何會這樣，就交給黨中央處理，我自己也蠻驚訝，我跟他的交情應該不會牽扯到我才對啊！搞不清楚。」

對於館長指控金主說，余天表示，什麼叫金主？胡說八道嘛！亂講、黑白講。每一個人這樣跑江湖，哪個人沒有認識黑道？但沒有證據不可以亂指控，「什麼成員我哪知道，那些都上法院、判決下來了，怎麼到現在才提出來？到選舉才搞這樣，他以前也是蠻中立的，不知道為何會變成這樣。」

媒體也追問，會不會懷疑有其他政黨背後指示？余天直言，應該也是這樣子吧？可能有什麼利益關係吧！搞不清楚啦！