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大陸 大陸焦點 特派現場

清皇帝床上SOP曝「限時30分鐘」！最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

大陸中心／綜合報導

清朝後宮女人們的故事，經常成為歷史劇的題材！不少人認為正史記載會受皇帝操控，野史中的描述反而有幾份可信，像是皇帝行房只有30分鐘、妃嬪挑選標準、麝香害人流產、貴人睡地上、皇族上廁所步驟、清朝宮女出宮後沒人敢娶、乾隆亂倫、妃嬪私藏性用具等，本文解開古代宮廷的神秘面紗。

【皇帝行房只給30分鐘】

中國每個朝代的妃嬪都有不同的侍寢規矩，清代則是大家最熟悉的「翻牌子」，除了初一十五皇帝被規定一定要和皇后過夜外，其他日子都是由敬事房呈上「綠頭牌」，供皇帝選擇誰來陪睡。被選中的妃嬪必須全身脫個精光，再用棉被包裹住，由太監負責抬上龍床，妃嬪此時必須由棉被尾端爬進去，且一定要用「龍上鳳下」的姿勢進行同房。

別以為皇帝每晚有不同女人陪睡是件幸福事，傳宗接代在清朝可是相當嚴格，太監必須在皇帝房門外守候，全程旁聽「皇帝臨幸嬪妃」，老祖宗擔心皇帝太興奮、縱慾過度，明訂行房一次只有30分鐘，最多是1小時，且一次只能進行一回合，時間一到，就由門外的太監進行「催鍾」，此時不管皇帝「解決」了沒，都必須要立刻停止，如果喊了一次無效，太監就會繼續喊第二次、第三次，這時候皇帝就不得不停手了。

▲清朝嬪妃。（圖／翻攝自網路）

▲清朝嬪妃行房規矩。（圖／翻攝自網路）

結束後，妃嬪必須爬下龍床，被太監再用被子包裹住運出去，此時會問皇帝「留不留」，如果不留，就會找到妃嬪「腰股之間某處穴位」輕輕按揉，進行人工避孕，如果要留，就會由敬事房紀錄哪一天行房存檔，以便日後妃嬪懷孕時進行查證，確保是皇家子嗣，妃嬪侍寢必須經過5個步驟：翻牌、侍寢、催鍾、避孕、存檔，可說是頗為繁瑣。

【清朝妃嬪為何那麼醜】

每齣清代宮鬥劇中，嬪妃們都美得宛如仙女，沒想到真實的清代嬪妃照片一曝光，卻讓人為皇帝默默擦了好幾把淚。其實，真正以美貌選妃的是明代皇帝，會從民間網羅美女入宮選秀，經歷過重重關卡才能服侍皇帝，因此明代嬪妃都是貌美如花。

到了清代，皇族注重血統純正，因此秀女只能從八旗中選擇，選妃的標準不在於容貌，主要是「家世門第」，其二是「品德」，最後才會考慮容貌，也是為什麼清代史料中描述嬪妃的句子，幾乎都著重在「寬仁、恭順」等性格面上，也被後人戲稱，就因為後宮嬪妃其貌不揚，乾隆才會六下江南尋花問柳，甚至臨幸許多民間美女無法自拔。

▲清朝嬪妃。（圖／翻攝自網路）

▲清朝嬪妃真實面貌。（圖／翻攝自網路）

【麝香害人流產】

《後宮甄嬛傳》中的華妃心狠手辣，被雍正賞賜摻有大量「麝香」的歡宜香，導致終身不孕，後宮嬪妃在懷孕時，也對麝香一物聞之色變，但究竟麝香會不會害人不孕呢？有中醫師表示，不孕主因是和體質有關，單靠麝香並不會造成不孕體質。

雖然麝香還沒有正確醫學研究表示會造成不孕，但中醫師表示，麝香具有開竅醒神、活血化瘀的效果，另外可幫助難產或死產的孕婦，加速子宮收縮予以催生，讓健康或已喪失生命的胎兒盡快產出母體，嚴格來說，已經懷有身孕的孕婦聞到這種濃郁香氣，刺激子宮快速收縮，增加胎動不安或流產的機率，因此常被禁止使用。

▲清朝嬪妃。（圖／翻攝自網路）

▲清朝嬪妃都很懼怕麝香。（圖／翻攝自網路）

若是孕婦原本體質就較弱，或是易流產體質，聞到麝香這類活血的香氣，就會造成受精卵著床困難，或著床後因胎盤不穩定而有肚子痛、出血、胎動不安等小產現象。至於在西醫方面，則認為麝香和不孕兩者並無直接關係，孕婦不需太過擔憂。

【貴人睡地上】

清代後宮嬪妃分級相當嚴格，有資格成為一宮主位的只有皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪，這5個位階都有限定人數，至於貴人、常在、答應、官女子則不限人數，也因此地位低下，除了每月份例少得可憐，大多都沒有屬於自己的床鋪，而是睡在地上或是大通鋪，也讓後宮女人們為了生活，不得不走上鬥爭的宿命。

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