揭秘皇帝春節忙什麼？　狂寫「福」字、初一凌晨起床團拜

▲古代皇帝過年比平常還忙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中國春節歷史源遠流長，在封建禮教苛刻的古代，從除夕夜，貴為天子的皇帝如何過春節？從留下的諸多史料記載，古代皇帝過年比現代人更忙碌，過年期間寫「福」字送官員，吃完108道年夜飯也無法安睡，初一凌晨起床準備團拜工作，要帶領後宮「三千佳麗」行六肅三跪三拜之禮，接受皇子們的三跪九叩，一點都不輕鬆。

根據清代《國朝宮史續編》記載，舉例乾隆皇帝每年正月初一上午都要去北海闡福寺，登上大佛樓進香斂福，然後回到他當皇帝之前住過的重華宮，用刻有「賜福蒼生」、號稱「萬年青管」的黑漆桿毛筆，蘸著朱砂書寫福字。

據悉，乾隆每年書寫的頭一張福字都要鄭重封存，永不開啓，以示留住福氣。接下來書寫的福字，則賞賜給王公大臣。

▲皇帝年夜飯有108道菜。（圖／翻攝 百度）

除夕這一天，皇帝必須在凌晨起床，到宮殿各處拈香行禮，放鞭炮邀請各路神佛來宮裡過年，到了中午趕到保和殿賜百官宴，進行短暫的休息，與大家一同觀看表演。

皇帝的年夜飯時間是申正(下午4時)舉行，皇宮中午12點開始擺桌佈置。晚宴擺在保和殿或乾清宮，皇帝自己一桌，大宴桌與皇帝的寶座之間有距離，菜點擺在大宴桌上，皇帝吃時再由人取到長桌上，必須上齊108樣菜，主要以羊肉為主，據說是為了紀念在馬背上打下江山的祖先們，其次也有來年吉祥如意的寓意。

正月初一凌晨三點鐘，皇帝先吃上「素餃子」，表達歲更交子以及紀念祖先的精神，祈求新一年平安。天剛亮沐浴更衣，穿上名為「冠服」的正式服裝，再到養心殿進行「開封儀式」，接受百官的「歌頌奏折」，這時皇帝賜予裝有金銀的荷包（新年紅包），百官也會集合在太和殿廣場拜年，各地官員也會朝著皇帝所在的方位進行朝拜，完成賀歲大典。

▲皇帝過年期間可能通宵加班。（圖／翻攝 百度）

完成前朝的「拜年儀式」，皇帝再回乾清宮，開啟後宮「拜年」，帶領「後宮三千佳麗」行六肅三跪三拜之禮，接受皇子們的三跪九叩，緊接著參與隆重的家宴，忙忙碌碌地正式開啟新一年。

舉例清朝皇帝過年的政務一樣繁忙，除了日常批閱奏章，還要處理意外狀況，甚至有通宵加班的可能性存在，不比平時輕鬆，據說雍正皇帝執政12年期間沒有休過一次「年假」。