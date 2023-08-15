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大陸 大陸焦點 特派現場

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞...還要用尺子量

▲▼後宮,妃嬪。（圖／翻攝自網路）

▲古代帝王對後宮嬪妃挑選非常苛刻。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

提起中國古代帝王，人們往往聯想到後宮佳麗三千、三宮六院七十二妃，實際上，歷朝歷代都有嚴格的選拔標準，其中「裸檢」過程最是令人害羞，在明朝要求極為嚴苛，連一根體毛都要看仔細。

在古代中國，進宮服侍九五之尊的妃嬪，都要經過年齡、生理、心理等各方面的測試，首先在年齡上就有明確的要求，譬如東漢時要求13歲以上、20歲以下；三國時，吳主孫皓要求「十五六歲簡閱」；北齊要求年14歲以上、20歲以下等。

體檢方面更為嚴格，多半由長期在宮中服務的人，親自來挑選。據史料記載，首先要容貌嬌好、身材秀長，生理上更容不得有半點瑕疵，乳房大小和對稱情況、陰道的形狀、陰毛的濃淡、腋毛多寡、肛門是否有痔瘡等，都是考量項目。

《漢雜事秘辛》記錄了東漢桓帝劉志的皇后梁瑩，當初進宮時的體檢情況，儘管學術界認為內容是偽作，但仍有一定參考價值。

內容顯示，「規前方後，築脂刻玉。胸乳菽發，臍容半寸許珠，私處墳起。為展兩股，陰溝渥丹，火齊欲吐。此守禮謹嚴處女也。約略瑩體，血足榮膚，膚足飾肉，肉足冒骨...」。

大致意思為女宮先後檢查了梁女的乳腺、腋下、肚臍、肩膀、臀部等，接著是婦科檢查及病史詢問，最後讓梁女瑩三呼「萬歲」，以檢查聲帶發音如何。

清朝文人紀曉嵐所著的《明懿安皇后外傳》中，亦詳細記下了明熹宗朱由校選妃子的全過程。當時送達京城的女孩有5000人，張嫣（明熹宗皇后）也在其中。

內容提到，全過程共分為5步，初選時先從外表進行篩選，每100人為一組，由太監負責，淘汰1000人；第二步為五官檢查，有一處不合格者都要淘汰；女孩們還須自報家門，太監會聽其聲音判斷是不是結巴，這步再淘汰2000人。

第三步會藉由工具譬如尺子等，測量身體是否符合比例；第四步，餘下的1000名女孩全部召入宮中，由年老的女宦官帶到密室，檢查乳房、腋下等；最後是長期觀察、重在性情，300名精選的女孩留宮觀察生活習性、說話態度、智力高低、人品等，全過程正是俗話說的「百裡挑一」。

另外，有些朝代會在皇帝選妃前還會頒下「禁婚令」，禁止民間嫁娶，譬如晉武帝在泰始年間大規模選妃，先禁止民間嫁娶，派出宦官「乘使車，給騶騎，馳傳州郡，召充選者使後揀擇」。

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