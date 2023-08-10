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大陸 大陸焦點 特派現場

古代4大宮廷春藥！恐怖藥效曝　嬪妃用來「榨乾皇帝」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲依蘭香。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

在美人如雲的後宮，有嬪妃為博得皇帝青睞，甚至會使出「媚藥」爭寵，在一些古裝劇中亦會出現類似橋段，譬如《後宮甄嬛傳》、《如懿傳》等。在野史上，也有6位皇帝盛傳因亂服用壯陽藥，導致身體健康急遽惡化。

依蘭花

在《甄嬛傳》中，甄嬛無意間發現安陵容爭寵的秘密，就是在房內點上依蘭香，藉此讓皇帝每每流連忘返，而太醫衛臨將精煉後的依蘭香拿水化開後，也一度意亂情迷，發現安陵容收藏的催情秘香成分包含依蘭花及蛇床子，還都是十足十的量，若是焚燒，效果會更加倍。

事實上，風靡好幾十年的香奈兒N°5香水中的原料之一就有依蘭花，但是否真有催情之用，有中醫師表示無法證實，但也有醫師認為「沒有那麼神」，一切只是古裝劇誇大的效果。

▲古代宮廷春藥。（圖／翻攝自微博）

▲甄嬛發現安陵容服用息肌丸。（圖／翻攝自微博）

息肌丸

在《後宮甄嬛傳》中，安陵容在被甄嬛扳倒後，沉潛好一段時日後，以絕美的冰嬉演出重獲聖寵，劇情指她就是服用息肌丸，除了讓身材在短時間內迅速消瘦，更可以保面色紅潤，甄嬛雖早就得知，卻也不曾阻止，原因正是息肌丸藥效雖明顯，毒性卻也強大，嚴重損害女子身體，容易導致不孕。

其實息肌丸外傳是趙漢成帝的寵妃趙飛燕及趙合德愛用的媚藥之一，內含麝香，有催情之效，只要把藥塞進肚臍裡，就能讓女子眼睛明亮、肌膚滑嫩白皙，身上還會飄出一股誘人香氣，據悉，趙漢城帝因此被迷得暈頭轉向，而趙飛燕雖用羊花湯浸浴解毒，卻也落得多年無子的下場。

▲古代宮廷春藥。（圖／翻攝自微博）

▲華妃的歡宜香裡就有龍涎香。（圖／翻攝自微博）

龍涎香

《後宮甄嬛傳》中，雍正親賜給華妃「歡宜香」，被譽為是全後宮無上的恩寵，華妃自己也提到，其中添加了一味「龍涎香」，得意表示是康熙皇帝賜給雍正的，卻不知其實此香內還含有「麝香」，長期使用反成了讓她無法生育的真正兇手。

據悉，龍涎香是從抹香鯨消化系統所產生的固狀物，一開始雖然味道有點難聞，但黏液變乾後開始會散發出甜美持久香氣，常用於香水的定香劑；而至於麝香究竟是否會導致女子不孕？中醫師表示機率相當低，一般不孕是個人體質問題，西醫方面也解釋目前並無相關研究文獻，希望女性不要自己嚇自己，「這是一件被誇大其詞然後又被不斷渲染的結果。」

▲古代宮廷春藥。（圖／翻攝自微博）

▲阿肌蘇丸。（圖／翻攝自微博）

阿肌蘇丸

《如懿傳》中，太監王欽有變態性癖，娶回皇后娘娘的婢女蓮心後，夜夜都服用「阿肌蘇丸」助性，最後被設局才讓醜事曝光，下場淒慘，而據學者考證，阿肌蘇丸真的存在，是古代4大春藥之一，清朝貴族喜愛用此藥調情縱慾，因而被列為禁藥。

康熙皇二子胤礽就因為愛吃阿肌蘇丸，夜夜縱慾過度，最後被康熙廢掉太子之位，據悉，阿肌蘇丸源自西藏，雖然藥效驚人，卻也是一種兇猛的藥物，除了催情，最吸引人的就是「長壽」功效，乾隆晚年時為了強健身體，服用了阿肌蘇丸，活到了88歲，成為中國歷史上最長壽的皇帝。

此外，在野史上有6位被指是最愛用春藥助性的帝王，分別為：趙漢成帝、南朝齊明帝蕭鸞、唐高宗李治、唐宣宗李忱、明武宗朱厚照、明世宗嘉靖帝，而明世宗被傳說在服用秘密春藥後，一晚可以和10名妃子翻雲覆雨，且絲毫不費體力，引起後世議論。

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