清宮過年奇葩「陪睡」習俗　皇帝這三天只能跟「她」同寢

▲ 清朝皇帝小年夜到初二只能跟皇后同寢 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

古時候皇帝過年期間也不得閒，舉例清朝時期的皇室春節禮俗非常複雜，就連跟誰睡覺都有規定。根據清制，皇帝從今（21日）小年夜到大年初二，只能跟皇后共寢，不能和寵愛的嬪妃一起過年。

根據《宮女談往錄》，何榮兒宮女講述的晚清宮廷生活。她回憶根據清制，每年的臘月三十、正月初一、正月初二這三天，皇帝必須要陪皇后睡覺，這是特權，雷打不動。

▲ 隆裕皇后 。（圖／翻攝 百度）

相傳光緒不太滿意皇后隆裕，但即使再怎麼討厭，只要皇后沒被廢掉，就是得陪睡。春節這三天，皇帝只能遵守「法定侍寢日」，只能放下三宮六院七十二嬪妃，乖乖守著皇后，還不能嫌棄人家的美醜。

皇帝也有休息時間，清朝的帝王們大都喜寒怕熱，大部分都在「暢春園」、「圓明園」等園林度過，到了每年的春節，才起駕回到宮中過年。

皇帝一般在臘月二十六「封筆」、「封璽」，一切政務停辦，在正月初一的大典上重新「開筆」、「開璽」，上述規定的時間，由欽天監確定良辰吉日。延續至今，大陸相聲界講「封箱」也是源自於此。

▲養心殿外觀 。（圖／翻攝 百度）

清朝皇帝在大年三十與正月初一之交的子時，會一個人來到養心殿冬暖閣「明窗開筆」，在養心殿東暖閣西南角有一個叫「明窗」的小隔間，開筆書吉語，這是對家國天下的祝福，以及心中的信仰和對新年的熱情。

古代過春節的歷史可追溯到堯舜年間，那時春節不在正月，漢武帝時期才確定以農曆正月初一為春節，一直沿用至今，當時被稱作「元旦」、「元日」等。

直到1911年辛亥革命後，才開始採用公曆紀年，正月初一改稱「春節」。中國古代的皇帝歷來都十分看重春節，尤其是清代皇帝。