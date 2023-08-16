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社會 社會焦點 保障人權

姪子誘買146萬黃金　婦得知被騙血壓升高...驚呼：我快暈倒！

▲林婦欲匯款146萬元投資黃金買賣。（圖／八德警分局提供）

▲員警前往勸阻，並以林婦所匯帳戶已2度被通報為警示帳戶，才讓她驚覺被騙嚇得差點昏倒。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區72歲林姓婦人至銀行欲匯款146萬元買黃金，並稱是「姪子」在做珠寶商，介紹投資黃金可高額獲利，警方獲報趕往勸阻，並以查證資料告知林婦，她打算匯款的帳號已列警示帳戶有2次被通報，且林婦所加入珠寶店公司官網，更被通報為詐騙的假公司，林婦聽聞被騙後瞬間覺得血壓升高頭暈，直言「我真的快暈倒」，立即放棄匯款。

八德分局四維派出所警員蕭琮樺、警員莊宗諭，昨日上午9時許，接獲銀行通報有民眾疑似遭到詐騙，隨即趕往現場處理，經了解林姓婦人稱是大哥的兒子在做珠寶商，平日都有在聯絡，堅持不是被詐騙，員警則請婦人再次聯繫確認一下是否為其姪子，但是婦人還是堅持沒被騙。

後經員警查詢發現，林婦所匯帳號已被通報2次警示帳戶，林婦才說原來她加入一個公司官網的黃金投資群組，他姪子自稱在該公司工作，並稱現在投資購買黃金可以高獲利，經員警查詢該公司也是被通報假冒公司詐騙；林婦一聽到被騙瞬間覺得血壓升高頭暈，經員警安撫關懷才取消匯款念頭，成功防阻其遭詐騙，保住婦人辛苦存下的老本。

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