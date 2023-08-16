錢帥君男友坑殺自己人「籌跑路費」！手法曝光　黑白兩道挫咧等

▲郭哲敏之前經營超跑生意，並捲入一宗6億元的詐欺案。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

另一方面，雖然郭哲敏七月底就被逮捕，卻未立即遣返回台，引發議論，外傳因為郭掌握不少政商名流、黑白兩道的祕密，為了滅口，有人出價數千萬元下達追殺令，甚至傳出郭為了避免被遣返回台，娶了柬埔寨女子為妻，更花費新台幣3千萬元疏通柬國總理洪森、洪馬內父子，而郭被捕後，柬國還向泰國爭取引渡權，經柬、泰、台三方角力，我方才在二週後將他押解回台。

針對相關的傳言，郭哲敏返台面對媒體詢問時全盤否認，但知情人士Ａ先生表示，或許郭欲前往柬埔寨定居之事尚待證實，不過，他坑殺股東及合作對象的行徑，卻有憑有據。

▲郭哲敏逃亡時涉嫌捲走鉅款，遭合作對象、股東發出200萬美元懸賞令。

Ａ先生指出，郭哲敏2018年成立AE集團，開發博弈遊戲及其他產品和服務給中國、東南亞等地的賭博網站業者，協助客戶辦理地下匯兌，經手金額超過新台幣27億元，該集團還曾大手筆舉辦尾牙宴，邀請玖壹壹等當紅團體表演，聲勢如日中天。

▲外傳郭哲敏花新台幣3千萬元買通柬埔寨總理洪森（圖），但郭否認。



Ａ先生透露，郭哲敏的犯罪手法是將線上博弈的獲利，轉為經營國內、外匯兌業務的資金，並以小弟的名義成立多家人頭公司，再透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶及第三方支付平台，隱匿非法金流。

身為博弈集團老闆的郭哲敏，出事後為了籌措跑路費用，竟自導自演，要員工把機房資訊主動告知警方，然後將客戶數據備份，藉由警方查緝、博弈網站關閉之際，帶走相關檔案資料，並捲走數億美元，坑殺兩岸三地和東南亞的代理商及客戶。

▲郭哲敏持柬埔寨護照在東南亞各國逃竄，最後落腳泰國曼谷。

Ａ先生認為，郭哲敏利用洗錢的方式，把資金占為己有，用來購買土地、攏絡國內外官員，這些都有人證、物證。股東們氣不過，決定在網路上刊登「懸賞啟事」，表示願意出200萬美元（約新台幣6千400萬元）捉拿郭，甚至撂下狠話：「活要見人，死要見屍！」

另一方面，Ａ先生指出，郭哲敏去年潛逃出境時，他的貼身帳房陳品言也一同逃往國外，並留在柬埔寨，但郭被捕後，陳卻在八月初搭機回台投案，同樣遭到收押。由於陳掌握許多祕密，陳、郭二人是否已事先串供？過濾掉對自己不力的說法及證據？案件是否會牽扯更多法界、警界及政商界高層？尚待後續調查、偵辦。



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