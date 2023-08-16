錢帥君男友極樂曼谷！　一張圖奢華逃亡生活

▲郭哲敏藏身泰國曼谷一處商場共構豪宅（箭頭處），房價要價近億元。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

刑事局日前接獲情資，指潛逃海外八八會館負責人郭哲敏今年2月從馬來西亞吉隆坡搭機飛往泰國的情資，並確認他躲在曼谷市區，於是請求泰國警方協助查緝。

▲88會館負責人郭哲敏逃亡9個月後，在泰國被捕，10日遭警方押解回台。

專案小組表示，泰國警方確認郭哲敏涉及重大刑案後，先將他持有的精英簽證註銷，今年7月26日發現他疑似住在曼谷暹羅天地購物中心旁的豪宅，經偵蒐情資、交叉分析比對，確認是郭無誤，隔天27日便將他逮捕到案，送往泰國移民單位容留。

▲逃亡海外的郭哲敏生活仍相當豪奢，被直擊常出入酒店。



本月10日，刑事局、調查局偕同泰國皇家警察移民總局人員，將違反《洗錢防制法》《銀行法》及《刑法》妨害自由、詐欺等罪的八八會館負責人郭哲敏，從泰國押解回台。儘管抵達桃園機場時被大批媒體包圍，但他仍一派輕鬆，甚至在移民署人員準備扣押他的隨身物品時，出言抱怨：「為何連我的衣服都要扣押？」隨後他被帶往新北地檢署偵訊，當天深夜就遭檢方聲押禁見獲准。

▲郭哲敏（箭頭處）開設88會館，並在內部經營百家樂等賭局。

專案小組指出，郭哲敏雖潛逃海外，但生活仍過得相當豪奢，不僅持有泰國最高等級的20年效期精英簽證，更經常出入酒店尋歡，他住的豪宅位於曼谷精華地段，一旁就是捷運，每戶市價約新台幣6千萬至上億元。

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