　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

有網友不小心把蓮霧冰了1個月，拿出一看時發現與動漫《咒術迴戰》裡的特級咒物外觀相似。（翻攝自臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）

▲有網友不小心把蓮霧冰了1個月，拿出一看時發現與動漫《咒術迴戰》裡的特級咒物外觀相似。（翻攝自臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）

圖文／鏡週刊

有網友先前將蓮霧放在辦公室冰箱忘了吃，冰了1個多月蓮霧萎縮發霉，乍看之下猶如日本人氣動漫《咒術迴戰》中的特級咒物「兩面宿儺手指」，掀起網路熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》發文，透露自己不小心將蓮霧冰在辦公室冰箱1個月忘記吃，日前終於想起蓮霧，將蓮霧從冰箱裡翻出來，才發現蓮霧的果肉被冰到萎縮發皺，表面還長霉。

仔細一看冰到萎縮發霉的蓮霧（左）還真與「兩面宿儺手指」（右）有幾分神似。（圖左翻攝自臉書社團《老百姓日常三餐交流會》，圖右取自一卡通官網）

▲萎縮發霉的蓮霧（左）與「兩面宿儺手指」（右）有幾分神似。（圖左翻攝自臉書社團《老百姓日常三餐交流會》，圖右取自一卡通官網）

透過圖片可見，冰太久的蓮霧顏色呈現深紅色與咖啡色，風鈴狀的外型縮成猶如手指，與人氣動漫《咒術迴戰》中的特級咒物「兩面宿儺手指」有幾分神似。

文章曝光後不少網友留言打趣，「可以吃啦，我認識一個高中生，他吃了好幾個，還變強了」「吃下去會變蓮霧詛咒」「乾蓮肉就是用這個做的」「吃下去會長嘴巴，然後去找其他手指」「哇，超像」「超酷」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450


更多鏡週刊報導
廚餘車追撞「黃金」灑滿國道　現場畫面曝光網嚇壞：聞到味道了
真心換絕情！司機熱心服務跛腳乘客　回頭驚覺稀有悠遊卡被偷了
【高虹安遭起訴】高虹安拿公積金「不用找零」　四叉貓秀「無條件進位」證據

ET快訊
快訊／6縣市豪大雨特報！　對流雲系蓋滿北部
快訊／館長控「民進黨開的槍」　民進黨喊告
快訊／黑人出來了！　暴雨中鞠躬
快訊／館長控「民進黨開的槍」　陳明文回應
陳子玄認了「有戀人未滿對象」！　身分曝光
快訊／大雷雨來襲！　桃園2區淹水警戒
快訊／00878慘貼息！　除息行情失靈
快訊／陳建州爆性騷首現身　大牙回應了
DJ SODA被襲胸…日辣模嗆爆：癡漢大國！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

尼克妹被抓臀「日本人不關心」！在日台人曝原因：太多沉默性騷

基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

農曆7月鬼門開！　台南「最強女鬼散步導覽」聽鬼故事遊府城

夜奶寶寶蛀牙機率高7倍！　嬰兒口腔保健要及時...醫曝防蛀秘訣

蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

快訊／北北基等6縣市大雨特報！專家曝「雷雨胞移入」：快進室內

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」　雨彈連轟1.5小時！警戒區域出爐

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

尼克妹被抓臀「日本人不關心」！在日台人曝原因：太多沉默性騷

基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

農曆7月鬼門開！　台南「最強女鬼散步導覽」聽鬼故事遊府城

夜奶寶寶蛀牙機率高7倍！　嬰兒口腔保健要及時...醫曝防蛀秘訣

蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

快訊／北北基等6縣市大雨特報！專家曝「雷雨胞移入」：快進室內

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」　雨彈連轟1.5小時！警戒區域出爐

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

EXO唯一人夫！　「二寶爸」CHEN結婚3年傳「10月補辦婚禮」

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

超浪漫愛心造型還放珍珠糖！　七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

她哭收1萬3魔王帳單！「冷氣這樣裝」吹不涼　全場看傻

女子卡丁賽車場自撞護欄受傷　恆春警積極協助送醫

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

《霍爾的移動城堡》系列小說確定重譯！　霍爾、蘇菲續篇故事登場

鬼月到！台南推「最強女鬼散步導覽路線」超應景　4場次免費參加

冰品、配料稽查17件不合格！2件冰淇淋「腸桿菌科超標」

泰國漂浮屋現大量蚊子　密集覆蓋整間廁所牆面

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞鬼

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」

下體分泌物3種顏色曝警訊　1狀況恐是癌症

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網驚：旅行社要關門了

更多熱門

相關新聞

錢帥君男友坑殺自己人　黑白兩道挫咧等

錢帥君男友坑殺自己人　黑白兩道挫咧等

另一方面，雖然郭哲敏七月底就被逮捕，卻未立即遣返回台，引發議論，外傳因為郭掌握不少政商名流、黑白兩道的祕密，為了滅口，有人出價數千萬元下達追殺令，甚至傳出郭為了避免被遣返回台，娶了柬埔寨女子為妻，更花費新台幣3千萬元疏通柬國總理洪森、洪馬內父子，而郭被捕後，柬國還向泰國爭取引渡權，經柬、泰、台三方角力，我方才在二週後將他押解回台。

錢帥君男友極樂曼谷！　一張圖奢華逃亡生活

錢帥君男友極樂曼谷！　一張圖奢華逃亡生活

「山道猴子」封神！跑山、貸款買重機慘淪「人體ATM」

「山道猴子」封神！跑山、貸款買重機慘淪「人體ATM」

公園驚見「18禁」！家長目睹活春宮急拉小孩離開

公園驚見「18禁」！家長目睹活春宮急拉小孩離開

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

關鍵字：

老百姓日常三餐交流會蓮霧鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

9成人都犯錯「冷氣報修沒人來」　內行曝1管道

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面