蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

▲有網友不小心把蓮霧冰了1個月，拿出一看時發現與動漫《咒術迴戰》裡的特級咒物外觀相似。（翻攝自臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）

圖文／鏡週刊

有網友先前將蓮霧放在辦公室冰箱忘了吃，冰了1個多月蓮霧萎縮發霉，乍看之下猶如日本人氣動漫《咒術迴戰》中的特級咒物「兩面宿儺手指」，掀起網路熱議。

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這名網友在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》發文，透露自己不小心將蓮霧冰在辦公室冰箱1個月忘記吃，日前終於想起蓮霧，將蓮霧從冰箱裡翻出來，才發現蓮霧的果肉被冰到萎縮發皺，表面還長霉。

▲萎縮發霉的蓮霧（左）與「兩面宿儺手指」（右）有幾分神似。（圖左翻攝自臉書社團《老百姓日常三餐交流會》，圖右取自一卡通官網）

透過圖片可見，冰太久的蓮霧顏色呈現深紅色與咖啡色，風鈴狀的外型縮成猶如手指，與人氣動漫《咒術迴戰》中的特級咒物「兩面宿儺手指」有幾分神似。

文章曝光後不少網友留言打趣，「可以吃啦，我認識一個高中生，他吃了好幾個，還變強了」「吃下去會變蓮霧詛咒」「乾蓮肉就是用這個做的」「吃下去會長嘴巴，然後去找其他手指」「哇，超像」「超酷」。

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